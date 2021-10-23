Taraftarium24 Konyaspor Kayserispor maçı canlı izle bein sport 1 şifresiz bedava canlı maç izle kaçak Konya Kayseri maçını seyret Justin tv Jestyayın Netspor Selçuk Sports Kayseri Konya canlı izle kesintisiz maç linki. Süper Lig’de 10. hafta heyecanı sürerken, ilk mağlubiyetini geçen hafta alan Konyaspor, evinde Kayserispor’u ağırlayacak. Hikmet Karaman ile oldukça başarılı bir performans sergileyen Kayserispor, ligin en az mağlup olan takımlarından biri olan Konyaspor deplasmanında puan arayacak.

Süper Lig’in 10. hafta karşılaşmaları başladı. İlk 9 haftada alınan sonuçlara bakıldığında en başarılı performanslardan birini gösteren Konyaspor, evinde başarısını sürdürmek istiyor. Öte yandan Hikmet Karaman’ın göreve gelmesinden bu yana başarılı bir grafik çizen ancak 2 haftadır mağlup olan Kayserispor ise yeniden bir çıkış yakalamanın peşinde.

Ligin En Az Mağlup Olan Takımlarından Biri Konyaspor

Ligin 9 haftası geride kaldı. Takımlar 10. hafta maçlarını oynamaya başlarken, ligin en az mağlup olan takımlarından biri de Konyaspor oldu. İlk 8 hafta ıktığı hiç bir maçı kaybetmeyen Konya temsilcisi, geçtiğimiz hafta Galatasaray ile oynadığı karşılaşmada bir ok net gol pozisyonu bulmasına rağmen maçı 1-0 kaybetmişti. Bu güne kadar hiç mağlubiyet yüzü göremeyen Trabzonspor’u ardından en az mağlup olan takım unvanını taşıyan Konyaspor, bu başarısını sürdürmek istiyor.

Konyaspor sezona oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Sezonun 8 maçında da yeşil beyazlıların bileğini bükebilen bir rakibi çıkmazken, Konya temsilcisi gol yollarında da oldukça etkili bir oyun oynuyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray ile karşılaşan ve ilk mağlubiyetini alan Konyaspor, bu karşılaşmada da oldukça etkili ataklar geliştirdi. Galatasaray karşısında 3’ü isabetli tam 16 şut çeken yeşil beyazlı ekip, topa sahip olma istatistiğinde de rakibine üstünlük sağladı. Galatasaray’ın başarılı kalecisi Muslera’yı geçemeyen Konyaspor, bu karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı. Kayserispor’u konuk edecek olan Konya temsilcisi, bu maçta galibiyet alarak Galatasaray mağlubiyetinin yaralarını sarmak istiyor.

Kayserispor Yeniden Çıkış Yakalamanın Peşinde

10. hafta mücadelesinde Kayserispor, Konyaspor’a konuk olacak. Sezonun 2. maçından itibaren Hikmet Karaman’ın takımın başına gelmesiyle ciddi bir çıkış yakalayan Kayseri temsilcisi, 2 haftadır mağlup oluyor. Sezonun en çok golüne sahne olan maçında Alanyaspor’a 6-3 mağlup olan Kayserispor, bir önceki hafta da Trabzonspor karşılaşmasında sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Öncesinde Hikmet Karaman ile 11 puan toplayan sarı kırmızılılar, Konyaspor karşısında galip gelerek yeni bir çıkış yakalamak istiyor.