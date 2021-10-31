Kayserispor, Karagümrük karşısında 3 puanı 90’da kaptı!

Süper Lig’de 11. hafta maçında Kayserispor’la Fatih Karagümrük karşı kaşıya geldi. Konuk ekip Bertolacci 23. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. 73’te Gavranovic skoru 1-1’e getirdi. Kayserispor Mame Thiam’ın golü ile durumu 2-1 yaptı. Maçta başka gol olmayınca Kayserispor 4 hafta sonra sahadan 3 puanla ayrıldı. Kayserispor, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda Fatih Karagümrük’ü ağırladı.

Fatih Karagümrük, Andrea Bertolacci’nin 23. dakikada attığı golle karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

Kayserispor, 73. dakikada Gavranovic ve 90. dakikada Thiam’ın kaydettiği gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Karagümrük’te Derrick Luckassen 61. dakikada, Kayserispor’da ise Onur Bulut 88. dakikada kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktılar.

Bu sonucun ardından ligde 4 maç sonra galibiyet alan Kayserispor 14 puana yükseldi, üç maçlık yenilmezlik serisi son bulan Karagümrük ise 18 puanda kaldı.

Süper Lig’in 12. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Galatasaray ile karşılaşacak, Kayserispor ise Fenerbahçe’nin konuğu olacak.

Kayserispor’la Fatih Karagümürük Süper Lig ‘de 11. hafta maçında karşı karşıya geldi. Fatih Karagümrük 1-0 öne geçtiği maçta rakibine 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi takım 4 haftalık aranın ardından 3 puana uzanan taraf oldu.

Karagümrük’ün golünü 23. dakikada Bertolacci aterken, Kayserispor’un golleri 73. dakikada Gavranovic ve 90+3. dakikada Mame Thiam kaydetti.

Ev sahibi takımda Onur Bulut 88. dakikada, konuk ekipte ise Derrick Luckassen 61. dakikada kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

(MAÇTAN DAKİKAKALAR)

12. dakika | Karagümrük’te Jimmy Durmaz ile Emre Mor arasında gerginlik yaşandı.

GOOOL | 23. dakikada Emre Mor’un kazandığı topta ceza sahası içinde Bertolacci topu ağlara gönderdi ve Karagümrük 1-0 öne geçti.

34. dakika | Karagümrük ikinci gole çok yaklaştı. Borini içeri çevirdi Pesic ve Emre Mor müsait pozisyonda topa dokunamadı.

41. dakika | Karagümrük bir kez daha gole yaklaştı. Kazanılan frikikte Borini harika vurdu. Lung gole izin vermedi.

Maçın ilk yarısı Karagümrük’ün 1-0 üstünlüğü ile sona erdi…

46. dakika | Olivier Kemen önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Olivier Kemen tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

51. dakika | Bu dakikada Yukatel Kayserispor Emrah Başsan’la gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

60. dakika | Fatih Karagümrük’te VAR kararı sonrası Derrick Luckassen kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

63. dakika | Emrah Başsan’ın serbest vuruşunda top yan ağlarda kaldı. Kayserispor, beraberlik golü için yükleniyor.

70. dakika | Ceza sahası içine yapılan ortayı Emrah Başsan çevirdi. Mame Thiam topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı.

GOOOL – 73. dakikada Onur Bulut’un çevirdiği topta, Mario Gavranovic beraberliği getiren golü attı. Skor 1-1’e geldi.

88. dakika | Kayserispor’da Onur Bulut kırmızı kart gördü. İki takım da 10 kişi.

90. dakika | Biglia harika frikik kullandı. Lung aynı güzellikte kurtardı.

GOOOL | 90+3’te Mame Thiam golü attı. Kayserispor 1-0’dan durumu 2-1 yaptı.