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Kayakla atlama olimpik milli sporcularından tarihi başarı

Spor 13 Ocak 2022 0 Comment

Kayakla atlama olimpik milli sporcuları Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammet İrfan Çintimar, 4 Tepe Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil ederek önemli başarılara imza attı.

Türkiye Kayak Federasyonu kayakla atlama olimpik milli sporcuları Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammet İrfan Çintimar, Dünya Kupası serisinde çalışmalarını Slovenya’da sürdürüyor.

Kayakla Atlama Dört Tepe Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil eden milli sporcular, Türkiye adına ilkleri gerçekleştirerek önlerine daha olumlu bakmak istiyor.

Fatih Arda İpçioğlu: Türkiye adına ilkleri gerçekleştirdim

4 Tepe Turnuvası’nın son etabında 129.5m atlayış ve 117.4 puanla 3’üncü kez finale kalıp bunu başaran ilk Türk sporcu olarak tarihe geçen Fatih Arda İpçioğlu, açıklamalarda bulundu.

“Bu sezon kayakla atma branşında, Türkiye adına hiç gerçekleştirilmemiş ilkleri gerçekleştirdim. Bunlardan ilki dünya kupası elemelerini geçmekti. Rusya’da yapılan yarışmalarda dünya kupası elemelerini geçen, ilk Türk sporcu olarak tarihe ismimi yazdırdım. Ardından dünya kupalarında birkaç final yarışması elemeleri geçerek final yarış hakkı elde ettikten sonra, 4 Tepe yarışlarında elemeleri geçmeyi başardım. Final yarışında da ilk 30 sporcu arasına kalarak ilk dünya kupası puanını ülkemize kazandırdım. Şu anda ise önümüzde yaklaşık 3 dünya kupası yarışması daha var. Slovenya’da antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Katılacağımız 3 dünya kupası yarışlarından sonra şubat ayında Çin’de yapılacak Kış Olimpiyatları’na kendi kotamla katılacağım. İkinci kez kendi kotamla katılacağım yarış olacak. Tarih yazıyoruz, ilkleri gerçekleştiriyoruz, iyi bir sezon geçiriyoruz elimizden geleni yapıyoruz bizi desteklemeye devam edin.”

Muhammet İrfan Çintimar: Şu anki konumumuz geleceğin teminatı

Muhammet İrfan Çintimar, Türkiye tarihinde gerçekleşmemiş başarılara imza attıklarını söyledi.

“Kendim adına continental puanı alıp, dünya kupasında yarışıp sonrasında 4 Tepe’de yarıştım. Dünya kupasında yeni olmamızın verdiği heyecanla daha tam performans göstermiş değiliz. Şu an bulunduğumuz konum ilerde bulunacağımız konumun teminatı.”

Milli sporcular Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Kayak Federasyonu ve kulüplerine teşekkür etti.

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