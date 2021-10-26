Kasımpaşa Yeni Teknik Direktörünü Arıyor

Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından Kasımpaşa’da baştan aşağı bir değişim süreci başladı. Kasımpaşa’da kulüp yöneticiliğine yeniden Serkan Reçber gelirken, yeni teknik direktör çalışmasına da başlandı. 8 maçtır kazanamayan Kasımpaşa, sezon sonunda küme düşme tehlikesi yaşamamak için önlemlerini şimdiden almak istiyor. Bu bağlamda ilk olarak yeni bir teknik direktör arayışına girildi.

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz yaptığı açıklamada, Serkan Reçber’in kulüp üst yöneticiliği (CEO) görevine tekrar getirildiğini belirterek, “Serkan Reçber, teknik direktör konusunda çalışıyor. Henüz bir isim belirlenmiş değil. Hiçbir teknik direktörün adı geçmedi. Kafalarda mutlaka birileri vardır. Çok da acele etmemek gerekiyor. Şu an takımın başında altyapıdan yetişmiş hocalarımız var. Yarından sonra bir şeyler ortaya çıkabilir.” ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı takımın teknik direktörlüğü konusunda ismi tekrar gündeme gelen Şenol Can’ı düşünmediklerini vurgulayan Hasan Hilmi Öksüz, “Şenol Can’ın tekrar teknik direktörlüğe getirilmesi söz konusu değil. Ehliyeti olmayan hocalarla Kasımpaşa’nın işi olmaz. Ehliyeti olan insanlarla çalışmalısınız. Ehliyetsiz insanlarla hem kulüpleri hem de milleti sıkıntıya sokuyorsunuz. Bu iş öyle olmaz. O defter kapandı.” şeklinde konuştu.