Kasımpaşa – Yeni Malatya maçı canlı izle bein sport 2 şifresiz canlı izle bedava Kasımpaşa Malatyaspor maçını donmadan kesintisiz canlı maç izle link bilgileri haber detayında.Kasımpaşa ile Yeni Malatya, Süper Lig’in 11. haftasında kozlarını paylaşıyor. Saat 13:30’da başlayan müsabaka Bein Sports 2 kanalından canlı olarak izlenebiliyor.
Kasımpaşa Yeni Malatya maçı canlı izle
Kasımpaşa ile Yeni Malatya, Süper Lig’in 11. haftasında karşı karşıya geliyor. Saat 13:30’da başlayan Kasımpaşa Yeni Malatya müsabakası Bein Sports 2 kanalından şifreli ve canlı olarak yayınlanıyor. Maçı şifresiz izlemek için Digitürk’ten uygun maç paketine abone olmanız gerekiyor.
İki takım arasında oynanan son maç 0-0 berabere tamamlanmıştı.
Kasımpaşa geçen hafta Rizespor’a 2-1 yenilirken Yeni Malatya ise Altay’ı 2-1 mağlup etmişti.
Süper Lig’de 10 hafta sonunda Kasımpaşa’nın 6, Yeni Malatyaspor’un 12 puanı bulunuyor.
İddaa Risk Yönetimi Kasımpaşa’nın galibiyetine 1.75, beraberliğe 3.05, Yeni Malatyaspor7un galibiyetine ise 3.05 oran veriyor.
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