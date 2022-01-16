Kasımpaşa seriye bağladı! Giresunspor 0-2 Kasımpaşa maç sonucu

Deplasmanda Giresunspor’u mağlup eden Kasımpaşa, ligdeki galibiyet serisine devam ettirdi. Giresunspor, Joey Pelupessy’nin gördüğü kırmızı kart nedeniyle maçı 10 kişi tamamladı.
Süper Lig’in 21. haftasında GZT Giresunspor, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Kasımpaşa, rakibini Mortadha Ben Ouannes ve Florent Hadergjonaj’ın penaltı golüyle 2-0 mağlup etti. Giresunspor’da Joey Pelupessy kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Maça iyi başlayan Kasımpaşa, 12. dakikada Ben Ouannes’un golüyle öne geçti. Maçta 30. dakika oynanırken Pelupessy, doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı 1-0 Kasımpaşa’nın üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıda eksik rakibi karşısında penaltıyla farkı ikiye çıkaran Kasımpaşa, rahatladı. Hadergjonaj, 65. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda maçın sonucunu belirlerdi.
Bu galibiyetle ligde üst üste üçüncü maçından da üç puanla ayrılan Kasımpaşa, puanını 21 yaparken, Giresunspor 25 puanda kaldı.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- GOL! 12′ Ani gelişen Kasımpaşa atağında Tarkan’ın defansın arkasına yolladığı topa Ahmet Evin hareketlenerek ceza sahasına etkili bir orta kesti. Gelen topa Umut Bozuk kafayı vurdu, meşin yuvarlak direkten döndü, dönen topu Ouannes ağlara yolladı. 0-1
- 21′ Travnik’in ceza sahasına girerken çektiği şut kaleci Okan Kocuk’ta kaldı.
- 27′ Giresunspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde Okan Kocuk topu sektirdi, meşin yuvarlağı önünde bulan Travnik’in aşırma vuruşu üstten auta gitti.
- KIRMIZI KART! 30′ Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Giresunspor’dan Pelupessy’yi Doğucan’a yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
- 41′ Aziz Behich’in ara pasında topla buluşan Balde’nin şutunu kaleci Mahmut kornere çeldi. Zeki’nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Diarra’nın kafa vuruşunda yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
- 55′ Doğucan’ın yaklaşık 30 metreden kaleyi yokladığı pozisyonda top yandan auta gitti.
- 64′ Giresunspor ceza sahasında yaşanan karambolde maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu 4 dakika sonra oyunu durdurup VAR’a gitti ve Balde’nin eline çarpan top nedeniyle penaltı noktasını gösterdi.
- GOL! 65′ Penaltı vuruşunu kullanan Hadergjonaj topu ağlara gönderdi. 2-0
- 73′ Alexis Perez’in yaklaşık 25 metreden çektiği sert şutu kaleci Mahmut son anda kornere çeldi.
- 81′ Zeki Yavru’nun arka direğe kestiği topu Aziz Behich altı pasa çevirdi, İbrahima Balde bomboş pozisyonda topa dokunamadı.
- 85′ Flavio’nun sol kanattan kestiği ortaya Umut Nayir kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.