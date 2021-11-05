Kasımpaşa Adeta Dibe Çakılıyor

Süper Lig’e istenen başlangıcı yapamayan takımlardan biri de Kasımpaşa oldu. Bu sezon çıktığı 11 maçın sadece 2’sini kazanabilen Kasımpaşa, 3 de beraberlik almış ve sadece 9 puan toplayabilmişti. Bu gün zorlu bir deplasman olan Gaziantep FK’ya konuk olan Kasımpaşa, bu maçı da 2-0 kaybetti.

Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Ligin 12. haftasının açılış maçında Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Gaziantep FK, Figuiredo ve Caulker’ın golleriyle 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig’de 12. hafta heyecanı start aldı. Haftanın açılış maçında Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu’nda oynanan maçı Gaziantep FK, 37. dakikada Joao Figueiredo ve 86. dakikada Steven Caulker’ın attığı gollerle 2-0 kazandı.

Öte yandan Kasımpaşa ise 90+2’de Eysseric’in kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

Bu sonuçla Gaziantep FK Süper Lig’de 3 maç aranın ardından galibiyet almış oldu.

Maçın ardından Gaziantep FK ligde 15 puana yükseldi. Kasımpaşa ise 9 puanda kaldı.

MAÇ SONU İLGİNÇ OLAY!

Karşılaşmanın sonuna 9 dakika kayıp zaman ekleyen hakem Halis Özkahya, uzatma süresinin 4. dakikasında maçı bitirdi. Ancak aradan 10 dakika geçmesinin ardından Özkahya, oyuncuları sahaya yeniden çağırarak kalan 5 dakikayı da oynattı.

MAÇTAN DAKİKALAR

34’üncü dakikada orta alandan gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic’in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf’un şutunda top kaleci Günay’dan döndü. Pozisyonun devamında Umut tamamlamak istedi ancak Günay bir kez daha gole izin vermedi.

36’ıncı dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında ev sahibi takım serbest vuruş kazandı. Ceza sahasına gönderilen topu Djilobodji kafayla indirdi. Müsait durumdaki Figueiredo topu filelere gönderdi: 1-0.

45’inci dakikada Gaziantep FK uzaklaştırmak istediği topu savunma sektirdi. Topu önünde bulan Yusuf’un vuruşunda kaleci Günay son anda gole izin vermedi.

60’ıncı dakikada orta alandan gelişen Kasımpaşa atağında Yusuf’un yerden ceza sahasına gönderdiği topa Umut vurdu. Top kaleci Günay’dan döndü. Umut bir kez daha vurdu top bu kez auta gitti.

66’ncı dakikada Eyyseric’in ara pasında topla buluşan Yusuf, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top Günay’dan döndü dönen topa Umut vurdu. Günay bir kez daha gole izin vermedi.

72’nci dakikada orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında Dicko’nun ara pasında topla buluşan Oğuz’un vuruşunda top kaleci Harun’dan döndü. Oğuz dönen topu röveşata ile kaleye göndermek istedi ancak top Harun’da kaldı.

86’ıncı dakikada Gaziantep FK sol köşede serbest vuruş kazandı. Dicko’nin ceza sahasına gönderdiği topa ön direkte ayağını uzatan Caulker’ın vuruşunda top filelere gitti: 2-0.

90+1’inci dakikada Kasımpaşa’da Eyyseric rakibine yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü. Hakem Halis Özkahya pozisyonu incelemek üzere VAR monitörüne davet edildi. Pozisyonu izleyen Halis Özkahya sarı kartı iptal ederek, Eyyseric’e kırmızı kart gösterdi.

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 2-0 Gaziantep FK’nın üstünlüğü ile sona erdi.