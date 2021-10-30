Kasımpaşa, 8 maçlık galibiyet hasretini Yeni Malatyaspor karşısında dindirdi

Sahasında Yeni Malatyaspor’u konuk eden Kasımpaşa, rakibini yenerek galip gelememe serisini sonlandırdı. Sumudica, yeni takımıyla ilk mağlubiyetini yaşadı.

Süper Lig’in 11. haftasında Kasımpaşa, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu gollerle rakibini 2-0 yenen Kasımpaşa, 8 maçlık üç puan hasretini dindirdi.

Yeni Malatyaspor’un başında çıktığı ilk iki maçı kazanmayı başaran Marius Sumudica ise yeni takımıyla ilk kez mağlubiyet yaşadı. Hakan Kutlu ise Kasımpaşa’nın başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

GOLLER İKİNCİ YARI GELDİ

İlk yarısı pozisyon olarak kısır geçen karşılaşmada goller ikinci yarıda geldi. Sadiku 53. dakikada Kasımpaşa’yı 1-0 öne geçirdi. Umut Bozok’un 73. dakikada kaydettiği gol ise maçın sonucunu belirledi.

Ligde sekiz maçtır kazanamayan Kasımpaşa, böylece kötü gidişe son verdi. Puanını 9 yapan Kasımpaşa, düşme hattından az da olsa uzaklaştı. Sumudica’nın takımın başına geçmesi ise iki maçta iki galibiyet alan Yeni Malatyaspor ise 12 puanda kaldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

33′ Ceza sahası dışından Evren’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

39′ Tetteh’nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Mounir’in sert şutunu kaleci Harun kornere çeldi.

42′ Ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Jörgensen’in yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç’ta kaldı.

50′ Ceza yayı önünde topla buluşan Hajradinovic’in sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

52′ Ceza Eysseric’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Yusuf’un şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ertaç kornere çeldi.

GOL! 53′ Sol taraftan Eysseric’in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Sadiku’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

GOL! 73′ sol taraftan Eysseric’in kullandığı kornerde kale önünde Umut Bozok’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

85′ Yusuf’un pasında ceza yayı önünde topla buluşan Hajradinovic’in sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.