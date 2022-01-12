İspanya Süper Kupa yarı finalinde Barcelona ile karşılaşan Real Madrid’de ilk golün asistini yapan Karim Benzema El Clasico tarihine geçti.

İspanya Süper Kupası’nda yarı final maçları Suudi Arabistan’da El Clasico ile başladı.

Barcelona ve Real Madrid kozlarını Kral Fahd Uluslararası Stadyumu’nda paylaştı. İlk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmada Vinicius Jr. ve Luuk de Jong ağları sarstı.

Real Madrid’in golünde Vinicius’a asist yapan Karim Benzema, El Clasico tarihine geçti.

MasterChip’e göre Fransız yıldız, El Clasico’larda 11 gol ve 10 asist barajına ulaşan 2. futbolcu oldu.

Lionel Messi, 26 gol ve 14 asistle Benzema’nın önünde yer aldı.