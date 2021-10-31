Karagümrük Kayserispor maçı canlı izle bedava link Bein Sport 1

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Kayserispor – Karagümrük maçı canlı izle. Kayserispor ile Karagümrük, Süper Lig’in 11. haftasında kozlarını paylaşıyor. Saat 13:30’da başlayan müsabaka Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebiliyor. Şifresiz izlemek için yapılması gereken haberimizde.

Kayserispor Karagümrük maçı canlı izle

Kayserispor ile Karagümrük, Süper Lig’in 11. haftasında karşı karşıya geliyor. Saat 13:30’da başlayan Kayserispor – Karagümrük müsabakası Bein Sports 1 kanalından şifreli ve canlı olarak yayınlanıyor. Maçı şifresiz izlemek için Digitürk’ten uygun maç paketine abone olmanız gerekiyor.

Sezonun başarılı takımlarından Fatih Karagümrük, zorlu maçta Kayseri deplasmanında puan arayacak. Süper Lig’in 11 haftasında çıkışını sürdürmek isteyen Karagümrük, evinde kazanarak son haftalarda yaşadığı zor dönemi atlatmak isteyen Kayserispor ile karşılaşacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda saat 13.30’ta başlayacak müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek.

Süper Lig’in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan VavaCars Fatih Karagümrük’ün 18 puanı bulunuyor.

Ligde oynadığı maçların 3’ünü kazanan, 2’sinde berabere kalan ve 5’ini kaybeden Yukatel Kayserispor ise 11 puana sahip.