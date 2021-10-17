Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de mücadele etmeye başlamasına karşın bir çok tecrübeli rakibinden iyi bir performans sergileyen Karagümrük, bu sezonda bu performansına devam ediyor. Son olarak ligin yeni ekiplerinden Altay’a konuk olan Karagümrük, İzmir’den galibiyetle dönmesini bildi.

Geçen sezonun flaş takımlarından biri olan Karagümrük, Süper Lig’e yeniden çıktığı ilk sezonunda tecrübeli rakipleri karşısında oldukça başarılı maçlar çıkarmıştı. Taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan kırmızı siyahlılar, sezonu 8. sırada tamamlamayı da başarmıştı. Süper Lig’in yeni ekiplerinden biri olan Altay ise özellikle kendi evinde oynadığı maçlarla başarılı bir 8 hafta geçirmişti. Altay’ın konuğu olan Karagümrük, bu zorlu deplasmandan 3 puanı 1 golle kazanmasını bildi.

Karagümrük Skoru Korumayı Başardı

Sezonun 9. haftasında oldukça zorlu bir deplasman olan Altay deplasmanına çıkan Fatih Karagümrük maça adeta golle başladı. 15 dakikada üstünlük sayısını bulan kırmızı siyahlı ekip, maçın kalan dakikalarında gelişen Altay ataklarını iyi savunan Karagümrük kalesini gole kapatmayı başardı. Maç 1-0 sonuçlanırken, Altay İzmir’den 3 puanla döndü.

Altay’ın, Karagümrük’ü ağırladığı maç, bol pozisyonlu ve seyir zevki yüksek bir mücadeleye sahne oldu. Dakikalar henüz 15’i gösterirken Yann Karamoh’un golüyle öne geçen Altay, zaman zaman rakip kalede etkili oldu. Ancak her iki takımın atakları da golle sonuçlanmadı. Bolca gol pozisyonuna girilen mücadelede başka gol sesi çıkmadı.

Altay Var’a Takıldı

Karagümrük ile evinde oynadığı maçı kaybeden Altay, maç içinde bolca pozisyon buldu. Özellikle Karagümrük’ün golünden sonra maçın mutlak hakimi olan Altay, rakip kalede çok net pozisyonlar yakaladı. Maçın ikinci yarısında beraberlik golünü arayan Altay’da ağlarla buluşan bir gol elle oynama gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Gelişen Altay ataklarında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cebrail Karayel yerde kalırken, hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanmak için tüm hazırlıklarını yapan Altay’da topun başına Marco Paixao geçti. VAR kontrollerinin ardından pozisyonun öncesinde bir ofsayt tespit edildi ve penaltı atışı yerini endirekt serbest vuruşa bıraktı. Akan oyunda da gol bulamayan Altay, bu sezon evinde oynadığı maçlarda 2. kez rakip ağları havalandıramadı.