Karagümrük Hatayspor Maçında Puanlar Paylaşıldı

Süper Lig’in 10. haftasında sezonun başarılı iki takımı olan Karagümrük ve Hatayspor kozlarını paylaştı. Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan maçtan kazanan çıkmadı. 1-1 skorla sonuçlanan karşılaşmada her iki takım da hanelerine 1’er puan yazdırırken, Karagümrük bu sezon evinde hiç kaybetmedi. Hatayspor ise deplasmandaki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Sezonun flaş ekiplerinden Hatayspor, evinde hiç kaybetmeyen Karagümrük’e konuk oldu. Bu iki takımın karşılaşması futbolseverlere keyif verirken, Karagümrük ve Hatayspor puanları paylaştı. Süper Lig’in 10. haftasına girilirken ligde ikinci sırasında yer alan Hatayspor ilk golü bulurken, Karagümrük bu gole hemen 8 dakika sonra yanıt verdi ve maç bu skorla tamamlandı.

Karagümrük Evinde Mağlup Olmuyor

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e çıkmasına rağmen tecrübeli takımları geride bırakan Karagümrük sezona iyi başladı. Özellikle evinde gösterdiği performansla dikkat çeken Karagümrük, bu sezon kendi evinde mağlup olmadı. Bu sezon evinde tam 11 puan toplayan Karagümrük, bu performansıyla göz doldurdu. Son olarak ilk 9 haftayı 2. sırada tamamlayan Hatayspor’u ağırlayan Karagümrük, bu maçı da kayıpsız atlattı.

Ligin en başarılı ekiplerinden ikisini karşı karşıya getiren maça Karagümrük ev sahipliği yaptı. Bu güne kadar sadece 1 kez mağlup olan Fatih Karagümrük, 2 mağlubiyeti bulunan Hatayspor’u ağırladı. Gol yollarında oldukça etkili olan iki takımın birer gol bulduğu karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

Hatayspor Uçtu Gidiyor

Geçen sezon da yakaladığı başarı grafiği ile taraflı tarafsız herkesin takdir ettiği Hatayspor, bu sezon da kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezon sadece Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında mağlup olan Hatayspor, kalan 8 maçının 6’sını kazanmayı başardı. 2 de beraberliği bulunan Hatay temsilcisi, puanını 20’ye çıkardı ve şu an ligin 2. sırasında yer alıyor.

Özellikle oynadığı bol gollü maçlarla seyir zevki yüksek karşılaşmalar izleten Hatayspor, 10. haftada Karagümrük’e konuk oldu. Evinde mağlubiyeti bulunmayan rakibi karşısında öne geçen Hatay temsilcisi, Karagümrük’ün beraberlik golüne engel olamadı. Deplasman maçlarında oynadığı maçlarda oldukça etkili olan Hatayspor, bu beraberlikle deplasmanda yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.