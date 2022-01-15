Karagümrük Çaykur Rizespor 15 Ocak İddaa Tahmini

Sezon başından bu yana çıkış arayan iki takımın mücadelesinde Karagümrük ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Mücadele dozu yüksek bu maçın sonucu ise iddaa severler tarafından merakla bekleniyor. İşte Karagümrük Çaykur Rizespor İddaa Tahmini.

Geçtiğimiz sezonun flaş ekiplerinden Karagümrük bu sezon beklenen performansı gösteremiyor. Çaykur Rizespor ise sezon başında gösterdiği kötü performansın etkilerini henüz atlatamadı. Her iki takımın da çıkış aradığı bu karşılaşma kıran kırana bir mücadeleye sahne olacak. İddaa tutkunları ise Karagümrük Çaykur Rizespor iddaa tahminleri, 15 ocak iddaa tahminleri, Karagümrük Çaykur Rizespor iddaa analizi gibi aramalar yapmaya başladı.

Karagümrük İddaa Analizi

Karagümrük Süper Lig’e adım attığı geçtiğimiz sezon oldukça başarılı bir grafik çizmiş ve sezonu 60 puanla 8. sırda kapatmayı başarmıştı. Ancak bu sezon aynı başarıyı yakalayamayan kırmızı siyahlılar son 10 maçında yalnızca 2 galibiyet alabildi. Acil bir çıkış arayan Karagümrük için evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hedef müsabakalardan bir tanesi olacak.

Karagümrük, mutlak galibiyet parolasıyla sahada olacağı Çaykur Rizespor maçına Caner Erkin, Ahmed Musa, Kerim Frei ve Tunay Torun gibi önemli oyuncularından mahrum olarak çıkacak.

Çaykur Rizespor İddaa Analizi

Çaykur Rizespor, sezona oldukça kötü bir başlangıç yaptı. Sezonun 10 haftasında oynanan Kasımpaşa maçıyla birlikte ilk galibiyetiyle tanışan Rize temsilcisi, bundan önce oynadığı 9 maçın 8’ini kaybetmişti. Şu sıralar ilk maçlara kıyasla daha iyi bir performans sergileseler de henüz istikrar yakalayabilmiş değiller. Son 5 maçında bir miktar toparlanan yeşil beyazlı ekip, bu karşılaşmaların yalnızca 1’ini kaybetti.

Zorlu Karagümrük deplasmanına çıkacak olan Çaykur Rizespor’da Yannick Bolasie ve Loic Remy sakat, Fabricio Baiano ve Gökhan Gönül kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek.

Karagümrük Çaykur Rizespor Tahmini

Karagümrük bu sezon istediği performansı sergilemiyor gibi görünse de evinde başarılı sonuçlar aldı. Karagümrük, bu sezon iç saha maçlarında sadece Konyaspor ve Trabzonspor’a mağlup oldu ki, bu iki takım şu an ligin 1. ve ikinci sırasında yer alıyor. Rakip Çaykur Rizespor ise bu sezon deplasmanda hiç galibiyeti bulunmayan iki takımdan bir tanesi. Rizespor bu sezon oynadığı 9 dış saha mücadelesinin 8’ini kaybetti ve yalnız 1 beraberliği bulunuyor. Bu istatistikler ışığında ev sahibi olmanın da avantajıyla Karagümrük bir adım önde görünüyor. Ayrıca özellikle deplasman ekibi Çaykur Rizespor’un acilen galibiyetlere ihtiyacı olduğundan maçın bol gollü geçmesini bekliyorum.

Karagümrük Çaykur Rizespor İddaa Tahmini: MS1 Oran: 1,65

Karagümrük Çaykur Rizespor Alternatif Tahmin: 2,5 Üst Oran; 1,66