Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Derbide Gülen Taraf Fenerbahçe

Kadınlar Basketbol Süper Ligi bu hafta oldukça önemli bir derbiye sahne oldu. Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde oynanan karşılaşmada, maçtan galibiyetle ayrılan taraf sarı lacivertliler oldu. Ev sahibi ekip, rakibini 18 sayı farkla devirmeyi başardı.

Sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından ligdeki 3. maçını da kazanırken, sarı-kırmızılılar ilk yenilgisini yaşadı.

Müsabakayı, Fenerbahçe’de kadın basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Kemal Danabaş, yerinde takip etti.

Karşılaşmaya Iagupova ve Mc Bride’ın sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Safiport, 2. dakikada skoru 6-0’a getirdi. Savunma sertliğini artıran ve hem içerden hem de dışardan şutlarda başarı yakalayan Galatasaray, ilk 5 dakikayı üstün geçti: 8-10. İlk çeyreği Fenerbahçe Safiport 18-17 önde kapattı.

Müsabakanın ikinci çeyreğine de iyi başlayan sarı-lacivertliler, 15. dakikasını 25-20 üstün geçtiği çeyreğin 18. dakikasında farkı 14 sayıya kadar çıkardı: 36-22. Maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 40-28 üstün tamamladı.

İkinci yarıya Mc Bride’ın üçlüğüyle başlayan Fenerbahçe Safiport, Iagupova’nın liderliğinde bulduğu sayılarla rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve son çeyreğe 54-45 önde girdi.

Son çeyrekte Alperi Onar ile sayılar bulan Fenerbahçe Safiport, boyalı alanda Wiliams ile etkili oldu. Rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, parkeden 18 sayı farkla 74-56 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Fenerbahçe Safiport formasıyla 19 sayı kaydeden Iagupova oldu.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Yener Yılmaz, Kerem Yılmaz, Nazlı Çisil Güngör

Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut 4, Iagupova 19, Mc Bride 10, Stokes 4, Williams 11, Şerife Alperi Onar 11, Zahui 11, Tuğçe Canıtez 4

Galatasaray: Pelin Bilgiç 16, Merve Aydın, Williams 18, Steinberga 12, Krajisnik 7, Melis Gülcan 3, Gizem Başaran Turan, Sude Yılmaz

1. Periyot: 18-17

Devre: 40-28

3. Periyot: 54-45

Beş faulle çıkanlar: 37.40 Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe), 39.50 Williams (Galatasaray)