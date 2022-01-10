Ana sayfa Futbol Kadıköy’de yine aynı ses: Yönetim istifa

Kadıköy’de yine aynı ses: Yönetim istifa

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe ile Adana Demirspor Ülker Stadı’nda karşılaştı. Tribünlerden yönetime yine tepki vardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlanırken, Adana Demirspor 46. dakikada Belhanda ile 2-1 öne geçti. Bu golden sonra Fenerbahçe tribünleri tepki gösterdi.

Tribünlerden bir süre ‘yönetim istifa’ sesleri yükseldi. Fenerbahçe tribünleri, daha önce de yönetimi istifaya davet eden tezahüratlarda bulunmuştu.

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