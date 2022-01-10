Kadıköy’de yine aynı ses: Yönetim istifa

Fenerbahçe, Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe ile Adana Demirspor Ülker Stadı’nda karşılaştı. Tribünlerden yönetime yine tepki vardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlanırken, Adana Demirspor 46. dakikada Belhanda ile 2-1 öne geçti. Bu golden sonra Fenerbahçe tribünleri tepki gösterdi.

Tribünlerden bir süre ‘yönetim istifa’ sesleri yükseldi. Fenerbahçe tribünleri, daha önce de yönetimi istifaya davet eden tezahüratlarda bulunmuştu.