Juventus Zenit maçı exxen şifresiz canlı maç izle

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. Maçında lider Juventus evinde, Zenit’i konuk edecek. Karşılaşma saat 23.00’te başlayacak ve EXXEN platformundan takip edilebilecek.

Juventus Lider Konumda

Juventus, grupta liderliğini sürdürüyor. Oynadığı 3 maçta 9 puan toplayan Juventus, gruptan çıkma adına önemli bir avantaj yakaladı. 3 maçta da kalesini gole kapatmayı başaran Juventus, henüz grupta gol yemedi. 2 hafta önce Zenit deplasmanına konuk olan Massimiliano Allegri’nin ekibi, hafta sonu ise Serie A’da şok bir yenilgi yaşadı. Hellas Verona deplasmanında 2-1 kaybeden Juventus, zirve yarışının gerisinde kaldı. Bu hafta Juventus’da De Sciglio ve Aaron Ramsey’in sakatlıkları var.

Zenit Sürpriz Peşinde

Zenit, b usezonda Rusya Premier Lig’de şampiyonluğun en güçlü adayı. Geçtiğimiz hafta sonu Dinamo Moskova’yı konuk eden Zenit, sahadan 4-1’lik galibiyet ile ayrıldı. Bir önceki hafta ise Spartak Moskova’yı 7-1 ile geçtiler. Şampiyonlar Ligi’nde ise grupta oynadığı 3 karşılaşmada 3 puanı bulunan Sergei Semak’ın öğrencileri, 3. Sırada yer alıyor. 2 hafta önce Juventus’a 1-0 kaybeden Zenit, puan almayı hak edecek bir performans göstermişti. Bu hafta Zenit’de Douglas Santos’un sakatlığı bulunuyor.

İddaa Tahmini

Juventus, maçın favorisi. Grupta 3’te 3 yaptılar. Bugün kazanmaları halinde, gruptan çıkmayı garantileyebilirler. Juventus’u galibiyete yakın görüyorum.