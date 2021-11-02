UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonu H Grubu’nda Juventus ile Zenit karşı karşıya geliyor. Saat 23:00’te başlayan müsabaka Exxen platformundan canlı olarak yayınlanıyor. Juventus Zenit maçı canlı izle exxen bedava canlı maç izle kaçak Juventus Zenit maçını jestyayın justin tv kralbozguncu taraftarium24 selçuk sports canlı maç izle.

Juventus – Zenit maçı saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde H Grubu’nda İtalyan devi Juventus evinde Rusya ekibi Zenit’i ağırlıyor. Juventus ile Zenit arasında oynanan karşılaşma saat 23:00’te başladı. Allianz Stadyum’daki maç Exxen platformundan canlı olarak izlenebiliyor.

Juventus – Zenit canlı maç izle

İki takım arasında oynaan son maçı Juventus 1-0 kazanmıştı.

Grupta Juventus’un 9, Zenit’in ise 3 puanı bulunuyor.

Juventus Zenit maçı iddaa oranları

1: 1.37

0: 3.45

2: 4.90

Juventus’a rakip olduğu üç Şampiyonlar Ligi maçında da gol atamayan Zenit, bu karşılaşmalarda toplam 37 şut çekti.

Avrupa arenasında dokuz kez karşılaştığı Rus takımlarını sekiz kez mağlup eden Juventus (1B), bu karşılaşmaların altısında kalesini gole kapattı.

Zenit, Aralık 2012’nin (vs Milan) ardından Şampiyonlar Ligi’nde İtalyan takımlarını ikinci kez yenmek için sahaya çıkıyor (2B 4M).

Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son dokuz iç saha maçının sekizini kazanan Juventus (1M), son dört karşılaşmada rakiplerini mağlup etmeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı son dokuz deplasman maçını kazanamayan Zenit (1B 8M), son galibiyetini Kasım 2015’te Lyon’u 2-0 yenerek aldı.