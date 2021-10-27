Juventus Son Saniyede Yıkıldı

İtalya Seri A’nın en köklü kulüplerinden biri olan Juventus, yeni sezona beklenen başlangıcı yapamadı. 9 haftada sadece 4 galibiyet alabilen Juve, sezonun 10. haftasında karşılaştığı Sassuolo karşısında da son saniyede yıkıldı. Uzatma anlarına iki takımın da bulduğu 1’er golle berabere gidilirken Sassuolo, 90+5’te Maxime Lopez’in attığı golle Juventus’u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Serie A’ya istediği başlangıcı yapamadıktan sonra aldığı seri galibiyetlerle toparlanan Juventus, 10. hafta maçında Sassuolo’yu ağırladı.

Allianz Stadyumu’nda oynanan müsabakanın 44. dakikasında konuk ekip Fratessi’nin attığı golle 1-0 öne geçti.

İkinci yarıda baskısını arttıran Torino temsilcisi, 76’da Weston McKennie’nin golüyle skoru eşitledi.

Karşılaşma 1-1 sona erecek derken Sassuolo’da sahneye çıkan Maxime Lopez, 90+5’te attığı golle takımını bir kez daha öne geçirdi.

Müsabakanın kalan süresinde başka gol olmadı ve Sassuolo, deplasmanda Juventus’u 2-1 mağlup etti.

Konuk ekipte müsabakaya ilk 11’de başlayan temsilcilerimizden Mert Müldür 87, Kaan Ayhan ise 90 dakika sahada kaldı.