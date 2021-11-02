Justin tv Malmö Chelsea maçı canlı izle jestyayın kralbozguncu bedava exxen canlı maç izle link

UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonu H Grubu’nda Malmö ile Chelsea karşı karşıya geliyor. Saat 20:45’te başlayan müsabaka Exxen platformundan canlı olarak yayınlanıyor. Malmö – Chelsea maçı canlı izle jestyayın idman tv netspor selçuk sports hd kaçak bedava donmadan kesintisiz canlı maç izle

Malmö – Chelsea maçı saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde H Grubu’nda İsveç ekibi Malmö evinde İngiliz devi Chelsea’yi ağırlıyor. Malmö ile Chelsea arasında oynanan karşılaşma saat 20:45’te başladı. Eleda Stadyum’daki maç Exxen platformundan canlı olarak izlenebiliyor.

Malmö – Chelsea canlı maç izle

İki takım arasında oynaan son maçı Chelsea 4-0 kazanmıştı.

Grupta Chelsea 6 puana sahip. Malmö ise henüz puan alamadı.

Malmö Chelsea maçı iddaa oranları

1: 8.60

0: 4.40

2: 1.13

İngiliz takımlarına rakip olduğu sekiz Avrupa kupası maçının yedisini kaybeden Malmö FF (1G), son dört karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi tarihinde çıktığı ilk iç saha maçında Olympiakos’u 2-0 yenen Malmö FF (Ekim 2014), daha sonraki altı karşılaşmada tek gol kaydedebildi (1G 5M).

Deplasmandaki altı maçlık yenilmezlik serisi son karşılaşmada Juventus karşısında sona eren Chelsea (5G 1B), Kasım 2012’den bu yana Şampiyonlar Ligi’nde üst üste iki dış saha yenilgisi almadı.

2021/22 Şampiyonlar Ligi sezonunun ilk üç haftasında en fazla gol yiyen iki takımdan biri olan Malmö FF (11; RB Leipzig ile birlikte), Beşiktaş’ın (11.1 xGA) ardından rakiplerine en yüksek gol beklentisi veren ekip konumunda (8.7).

Şampiyonlar Ligi’nin son iki sezonunda Jorginho’dan (16) daha fazla şutla biten pas dizisi başlatan orta saha oyuncusu Toni Kroos (17).