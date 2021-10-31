Galatasaray Gaziantep FK maçını şifresiz bein sport 1 canlı izle kaçak Gs Antep bedava maç linki

Trfutbol.com – bein sports 1 canlı izle Galatasaray Gaziantep FK maçı canlı izle bedava Galatasaray maçı şifresiz kralbozguncu, netpor, selçukspor tv canlı izle Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig’in 11. haftasında kozlarını paylaşıyor. Justin tv Galatasaray Gaziantep FK canlı maç izle jestyayın bein sports 1 youtube canlı maç yayını izle. Saat 19:00’da başlayan müsabaka Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebiliyor. Galatasaray Gaziantep fk maçını şifresiz izlemek için yapılması gereken haberimizde. Taraftarium24 Galatasaray Gaziantep FK maçı canlı izle bein sport 1 şifresiz canlı maç izle Gs Gaziantep fk kaçak canlı maç linki haber detayında.

CANLI MAÇ SKORU: GALATASARAY 0-0 GAZİANTEP

1′ Hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun ilk düdüğü ile heyecan dolu maç başladı.

3′ Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Alexandru Maxim’in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Papy Djilobodji’nin kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

6′ İkili mücadelede çarpışan Doğan Erdoğan ve Patrick Van Aanholt’un sakatlıkları sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

8′ Nouha Dicko’nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden farklı şekilde auta çıkıyor.

11′ Alexandru Cicaldau’nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top Günay Güvenç’te kalıyor.

12′ Halil Dervişoğlu’nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu’nun penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.

Justin tv Galatasaray Gaziantep FK maçı canlı izle kaçak Bein Sports 1 canlı izle GS Gaziantep FK bedava canlı maç izle link Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig’in 11. haftasında karşı karşıya geliyor. 31 Ekim 2021 Saat 19:00’da başlayan Galatasaray Gaziantep FK müsabakası Bein Sports 1 kanalından şifreli ve canlı olarak yayınlanıyor. Maçı şifresiz izlemek için Digitürk’ten uygun maç paketine abone olmanız gerekiyor.

İki takım arasında oynanan son maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

Galatasaray, geçen hafta Beşiktaş’a 2-1 yenilirken Gaziantep FK ise Giresunspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Süper Lig’de 10 hafta sonunda Galatasaray’ın 17, Gaziantep FK’nın 12 puanı bulunuyor.

İddaa Risk Yönetimi Galatasaray’ın galibiyetine 1.31, beraberliğe 3.75, Gaziantep FK’nın galibiyetine ise 5.00 oran veriyor.

Evinde oynadığı son yedi Süper Lig maçının altısını kazanan Galatasaray (1M), tek mağlubiyetini gol atamadığı tek karşılaşmada Alanyaspor’a 1-0 mağlup olarak aldı.

Bu sezon deplasmanda oynadığı beş Süper Lig maçının dördünü kaybeden Gaziantep FK (1B), bu mağlubiyetlerin tamamında 2+ gol yedi.

Bu sezon Süper Lig’de oynadığı 10 maçta 14 gol yiyen Galatasaray, lig tarihinde sadece iki sezonda bu aşamayı daha fazla gole izin vererek geçti (2008/09 ve 2009/10’da 15).

İstanbul takımlarına rakip olduğu son iki Süper Lig maçında gol yemeyen Gaziantep FK (1-0 vs Başakşehir & 0-0 vs Beşiktaş), daha önceki 23 karşılaşmada aynı sayıda gole kapama yapabilmişti.

Süper Lig’in 2021/22 sezonunda öne geçtiği maçlarda 7 puan kaybeden Galatasaray (5G 2B 1M), 2020/21’in tamamında bu şekilde 8 puan bırakmıştı.