UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonu E Grubu’nda Dynamo Kiev ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Saat 23:00’te başlayan müsabaka Exxen platformundan canlı olarak yayınlanıyor. Dynamo Kiev Barcelona maçı canlı izle. Justin tv Dynamo Kiev Barcelona maçı canlı izle jestyayın kralbozguncu Exxen izle taraftarium24

Dynamo Kiev – Barcelona maçı saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde E Grubu’nda Ukrayna temsilcisi Dynamo Kiev evinde Katalan devi Barcelona’yı ağırlıyor. Dynamo Kiev ile Barcelona arasında oynanan karşılaşma saat 23:00’te başladı. NSK Olimpijs’kyj’deki maç Exxen platformundan canlı olarak izlenebiliyor.

Dynamo Kiev Barcelona canlı maç izle

İki takım arasında oynanan son maçı Barcelona 1-0 kazanmıştı.

Grupta Dynamo Kiev’in 1, Barcelona’nın 3 puanı bulunuyor.

Dynamo Kiev Barcelona maçı iddaa oranları

1: 4.20

0: 3.40

2: 1.44

Dinamo Kiev ile oynadığı son beş Şampiyonlar Ligi maçını kazanan Barcelona, son iki karşılaşmada kalesini gole kapattı.

Dinamo Kiev, Mart 1999’daki 2-0’lık Real Madrid galibiyetinden bu yana Avrupa arenasında karşılaştığı hiçbir İspanyol rakibini mağlup edemiyor (3B 8M).

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki tek golünü son karşılaşmada Dinamo Kiev’e atan Barcelona, ilk üç maçlar itibarıyla Kupa 1 tarihinde en düşük sayıda kaldığı sezonu yaşıyor..

Evinde oynadığı son iki Şampiyonlar Ligi maçında gol yemeyen Dinamo Kiev, Ekim 2002’den bu yana ilk kez üst üste üç gole kapama yapmak için sahaya çıkıyor.

Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı son deplasman maçını 3-0 kaybeden Barcelona (vs Benfica), Nisan 2017’den bu yana üst üste iki dış saha maçından yenilgiyle ayrılmıyor.