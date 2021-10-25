Kralbozguncu Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izle Bein Sport 1 Justin Tv Jestyayın Şifresiz Canlı maç izle Kaçak Taraftarium24 Donmadan GS BJK Derbisi Kesintisiz Selçuk Sports

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Spor Toto Süper Lig’in 10. haftası dev bir mücadeleyle tamamlanacak. Beşiktaş, Galatasaray’ı ağırlayacak. İki takımın 350. randevuları öncesi öne çıkan notlara bakalım.

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Spor Toto Süper Lig’de 10.haftanın perdesinin kapanacağı ve tüm gözlerin üzerinde olacağı Beşiktaş – Galatasaray derbisinin ilk santrası, pazartesi 20:00’de Vodafone Park’ta, hakem Fırat Aydınus’un düdüğüyle yapılacak. Futbolseverler bu dev mücadeleyi beIN SPORTS HD 1’den takip edebilecek.

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Beşiktaş Toparlanmak İstiyor

Beşiktaş cephesinde UEFA Şampiyonlar Ligi’nde umutlar matematiksel olarak devam etse de, iç sahada geçtiğimiz hafta alınan 4-1’lik Sporting mağlubiyetinin ardından, Siyah Beyazlıların şansı mucizelere kaldı diyebiliriz. Türkiye Süper Ligi’nin son şampiyonu devler sahnesinde 3 maçtan 0 çekerek Sergen Yalçın yönetiminde hayal kırıklığı yarattı. Beşiktaş’ta skordan bağımsız sergilenen futbolda Şampiyonlar Ligi sahnesi için umut vermedi. Rotasını tamamen lige çeviren Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Milli ara dönüşünde Başakşehir’e 3-2 kaybederken, son 3 haftada 2. yenilgisini aldı. Sergen Yalçın’ın öğrencileri, ilk 6 haftanın namağlup takımı olmayı başarsa da, 9 hafta sona erdiğinde liderin 7 puan gerisine düştü. Beşiktaş, geçtiğimiz sezon dar kadrosuyla şampiyonluk hedefine ulaşırken, Michy Batshuayi, Alex Teixeira, Miralem Pjanic ve Rachid Ghezzal gibi yıldızlarıyla yeni sezonda fazla hata yapıyor. Sergen Yalçın’ın öğrencileri, derbi galibiyetiyle birlikte Süper Lig’de toparlanmayı hedefliyor. Beşiktaş’ta bu hafta Atiba ve Nkoudou’nun sakatlıkları bulunuyor.

Avrupa Fatihi Galatasaray

Avrupa fatihi Galatasaray, konuk olduğu Lokomotiv Moskova deplasmanından Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle 1-0 galip dönmeyi başarırken, E Grubu’nda zirveyi bırakmadı ve ilk 3 haftada Lazio, Marsilya ve Moskova’ya gol şansı dahi vermedi. Galatasaray, Avrupa’da harika bir savunma performansı yakalarken, Marcao ve Victor Nelsson uyumu dikkat çekti. Ligde ise Marcao uzun süredir cezalı ve Sarı Kırmızılılar, Avrupa’da sergilediği futboldan çok uzakta. 4 maçlık galibiyet hasretinin ardından Süper Lig sahnesinde 3’te 3 yaparak zirve yarışına dahil olan Fatih Terim’in öğrencileri, iki kulvarda birden yükselişe geçti. Derbi öncesi güven tazeleyen Galatsaray, doğru oyun planıyla neler yapabileceğini ispatladı. Galatasaray’da Arda Turan’ın sakatlığı devam ediyor.