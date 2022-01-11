JP Morgan Müşterileri Bitcoin İçin Yıl Sonu Fiyat Tahminini Yaptı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 42.000 dolar seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Yeni yılın ilk günlerinde de yukarı yönlü hareketini başlatamayan BTC, dün 39.600 dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Uzun bir aradan sonra ilk defa 30.000 dolar seviyelerinde işlem gören Bitcoin, kazandığı ivme ile gün bitmeden kendini 42.000 dolar seviyesinin üzerine atmayı başarmıştı. Bitcoin fiyatındaki bu dalgalı seyir yatırımcıların önemli bir kesimini endişelendirmiş olsa da yükselişe dair beklenti piyasada korunmaya devam ediyor. ABD merkezli dev bankacılık kuruluşu JP Morgan’ın müşterilerinin çoğunluğu da Bitcoin’in 2022 yılını 60.000 dolar seviyesinin üzerinde kapatacağına inanıyor.

Bitcoin yeni yıla kötü bir başlangıç yaptı. 2021 yılının son çeyreğinde fiyat rekorunu 69.000 dolar seviyelerine kadar taşıyan BTC, yeni yıla 40.000 dolar seviyelerinde girdi. Bitcoin ve diğer kripto para birimlerindeki bu düşüşte ABD’den gelen haberlerin etkisinin oldukça büyük olduğu biliniyor. Kasım ve aralık ayı FED toplantılarında faiz artırımının beklenenden erken geleceğine yönelik beklenti, piyasada satış baskısı oluşturmuştu.

Bitcoin Hangi Seviyelerde Yılı Kapatacak?

ABD’den gelen bu haberler piyasaları yönlendirmeye devam ederken, 2022 yılında kripto para birimlerinin nasıl bir performans sergileyeceğine yönelik de tahminler gelmeye devam ediyor. Yakın süreçte birçok piyasa analisti ve hedge fonu yöneticisi Bitcoin ve altcoinlere yönelik beklentilerini açıklamıştı. Yeni günde ise önemli bir bankacılık kuruluşunun müşterilerinin, yıl sonu beklentileri yatırımcılarla paylaşıldı. Bloomberg tarafından paylaşılan haberde, ABD merkezli dev bankacılık kuruluşu JP Morgan’ın müşterileri arasında gerçekleştirilen bir anketin sonucu paylaşıldı.

Buna göre ankete katılım sağlayan müşterilerin büyük bir çoğunluğu Bitcoin’in yılı güncel seviyelerden daha yukarıda kapatacağına inandığını belirtti. Katılımcıların %41’i Bitcoin’in 60.000 dolar seviyelerinde kapanış yapacağına inandığını açıklarken, %9’u 80.000 dolar seviyelerinin yakalanacağı düşündüğünü belirtti. Müşterilerin %5’i ise BTC’nin dolar bazında 6 haneli rakamlara ulaşacağına inandığını açıkladı. Katılımcıların %20’si 40.000 dolar, %23’ü ise 20.000 dolar seviyelerinde kapanışın gerçekleşeceğine düşünüyor. 10.000 dolar seviyelerinde kapanışın gerçekleşeceğine inananların oranı ise %2.

Sonuçlar, yatırımcıların çoğunluğunun Bitcoin için “bullish” olduğunu ortaya koysa da yaşanan düşüş sonrası önemli bir kesimin de karamsarlığa kapıldığını gösteriyor. Ancak yine de geleneksel piyasalardaki yatırımcıların zaman içerisinde kripto para birimlerine yönelik bakış açısının değiştiği net bir şekilde görülüyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıllarda yapılan anketlerde geleneksel piyasa paydaşlarının kripto varlıklara olumsuz yaklaştığı öğrenilmişti.

Kripto Para Yatırımcıları Ayı Piyasasının Geldiğine İnanıyor

Geleneksel piyasa yatırımcıları arasındaki bu beklentinin aksine, kripto para yatırımcıların çoğunun yakın dönemde olumsuz bir bakış açısı içinde olduğuna yönelik önemli veriler paylaşılmıştı. Zincir üstü veri analiz şirketlerinden Santiment’in sosyal trend verilerine dayanarak oluşturduğu grafikte, kripto para yatırımcılarının önemli bir kısmının ayı piyasasına girildiğine inandığı gözlenmişti. Bu süreçte Korku ve Açgözlülük Endeksi de benzer veriler ortaya koymuştu. Volatiliteyi, piyasa işlem hacmini, sosyal medya etkinliğini, piyasa hakimiyetini ve Google trendlerini izleyen endeks hafta sonunda 10 seviyesine kadar gerilemişti. Endeks en son yaklaşık 7 ay önce haziran ayı içerisinde bu kadar dip seviyelerde ölçülmüştü.

Piyasa analistleri yarın açıklanacak ABD TÜFE verisinin piyasalardaki oynaklığı arttırabileceğini belirtiyor. Uzmanlar, yüksek bir enflasyon verisinin şahin FED işareti olacağını ve bunun Bitcoin ve altcoinlerde düşüş başlatabileceğini belirtiyor. Ancak beklenenden düşük bir enflasyonun ise piyasalara olumlu yansıyabileceği vurgulanıyor.