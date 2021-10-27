Josh Cavallo: Ben bir futbolcuyum ve eşcinselim

Avustralya’da A-League’nin önde gelen kulüplerinden Adelaide United’da oynayan Josh Cavallo, eşcinsel olduğunu duyurdu. 21 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ben bir futbolcuyum ve eşcinselim. İstediğim şey, futbol oynamak ve eşit şartlarda yaşamak” ifadelerini kullandı.

Avustralya’da Adelaide United’ta forma giyen 21 yaşındaki Joshua Cavallo, eşcinsel olduğunu açıkladı. Orta saha oyuncusu Cavallo, dünyada eşcinsel olarak ortaya çıkan bilinen tek erkek üst düzey profesyonel futbolcu olduktan sonra “sessizlik içinde yaşayan” başka oyuncular olduğunu bildiğini söyledi.

Adelaide United’ın sosyal medya hesabından ‘Josh’un gerçeği’ başlığıyla destek verdiği videoda Cavallo, “Ben bir futbolcuyum ve eşcinselim. İstediğim şey, futbol oynamak ve şartlarda yaşamak” ifadelerini kullandı.

Cavallo’nun açıklamaları şöyle:

“Bugün hayatım hakkında rahatça konuşmak için nihayet hazırım. Eşcinsel olduğumu herkese duyurmaktan gurur duyuyorum. 6 yıldan fazladır bununla savaşıyorum. Çocukken hep utandığım için kendimi sakladım. Hayalim her zaman futbol oynamaktı ama futbol oynarken aynı zamanda bir eşcinsel olarak eşit muamele görmek hiçbir zaman gerçek gibi gelmedi.”

Daha önce eşcinsel olduğu ortaya çıkarsa insanların kendisi hakkında farklı düşüneceğinden, kendisine kötü sözler edeceklerinden ya da alay edeceklerinden endişelendiğini kaydeden 21 yaşındaki futbolcu, “Ancak öyle olmadı. Tam tersine insanlardan daha fazla saygı gördüm” ifadelerini kullandı.