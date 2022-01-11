Josef: Rakip olabiliriz ama asla düşman olamayız

Beşiktaş’ın Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Açıklama kısmına “Bana bir dakikanı ayırabilir misin? lütfen” yazan Josef’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Hayat nefes gibidir; her şey kontrolünüz altında değildir, yarın sabah uyanacağımızın garantisini kimse veremez. Yarınımızı planlamanın kontrolü elimizde değil.

16. bapta şöyle yazar: “İnsanlar plan yapabilir ama son sözü Tanrı söyler.”

Bugün olanları düşündüğümde kendi hayatımı gözden geçirmeye karar verdim.

Çocukların için en iyi baba mıyım? Ebeveynlerim için en iyi evlat mıyım? Eşim için en iyi koca mıyım? Ya da insanlara iyi bir şekilde, istedikleri gibi mi davranıyorum?

İncil’de her şeyi çok net özetleyen iki büyük emir vardır: Tanrı’yı tüm kalbinle, etrafındaki insanları da aynı kendini sever gibi sev.

Rakip olabiliriz ama asla düşman olamayız; birbirimize kızarız, şakalar yaparız ama asla kötülüğümüzü istemeyiz; kötülüğe kötülükle karşılık vermeyiz ve hayatın tadını en iyi şekilde çıkarırız çünkü her zaman biliriz ki hayat günün birinde bitecek ve bu dünyada sadece yaptıklarımız kalacak.

Daha çok sevin, daha çok saygı duyun; hatalarınızı gözden geçirin. Fakir ya da zengin, ünlü ya da tanınmayan biri olmanız hiç fark etmez, hayatın çok kısa olduğunu ve her şeyinizin Tanrı’ya bağlı olduğunu bilin.”