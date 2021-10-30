İzmir’de Puanlar Paylaşıldı

Sezonun 11. haftasında Altay, Sivasspor’u ağırladı. İki takımın da galibiyet için sahada olduğu maçın sonunda kazanan çıkmadı. Her iki takım da 1’er puana razı oldu. İlk yarının sonlarına doğru hareketlenen karşılaşmada ilk golü 38. dakikada Sivasspor buldu. Konuk ekibin golüne sadece 6 dakika ev sahibi Altay da cevap verince, ilk yarı 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da gol olmayınca maç 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Bornova Aziz Kocaoğlu oynanan maçta Mustapha Yatabare’nin 38. dakikada attığı golle konuk Demir Grup Sivasspor 1-0 öne geçti. Ev sahibi Altay, Daouda Bamba ile 44. dakikada skoru 1-1’e getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı,

İkinci yarıda ise iki ekip de girdikleri pozisyonları gole çeviremeyince taraflar sahadan 1’er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Altay, puanını 16’ya Sivasspor ise 12’ye yükseltti.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARİ…

5. dakikada Ceyhun Gülselam’ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Ahmed Rayan’ın şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu iki hamlede kontrol etti.

14. dakikada Ahmed Rayan’ın pasıyla ceza sahası içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Kappel’in şutunda, top üstten auta gitti.

17. dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi’nin yaptığı ortada kaleci Lis’le karşı karşıya kalan Kayode’nin şutunda kaleciden dönen top Yatabare’nin önüne geldi. Bu oyuncunun şutunda Kayode’nin yüzünden dönen meşin yuvarlakla buluşan Fajr’ın vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

GOL: 38. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Sağ kanattan Gradel’in yaptığı ortada topa iyi yükselen Yatabare’nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

GOL: 44. dakikada Altay beraberliği yakaladı. Altaylı oyuncular, yaptığı baskıyla topu kazandı. Ahmed Rayan’ın pasıyla ceza sahası içi sol çapraz pozisyonda meşin yuvarlakla buluşan Bamba’nın vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü 1-1 sona erdi.

Müsabakanın 51. dakikasında Zeki Yıldırım’ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Pinares’in şutunda top yandan auta gitti.

75. dakikada sol kanattan Erhan Çelenk’in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Goutas’ın ters vuruşunda top kalecisi Ali Şaşal Vural’da kaldı.

86. dakikada Erhan Çelenk’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Paixao, açısını kaybetmesine rağmen yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp auta gitti.

Müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Erkan Özdamar, Bahtiyar Birinci, Ata Yıldırım

Altay: Lis, Cebrail Karayel, Thiam, İbrahim Öztürk, Björkander (Dk. 62 Özgür Özkaya), Kappel, Poko, Ceyhun Gülselam (Dk. 46 Zeki Yıldırım), Bamba (Dk. 54 Erhan Çelenk), Pinares (Dk. 89 Thaciano), Ahmed Rayan (Dk. 46 Paixao)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Azubuike (Dk. 59 Sefa Yılmaz), Hakan Arslan, Fajr (Dk. 90+2 Ulvestad), Kayode (Dk. 73 Cofie), Gradel, Yatabare (Dk. 73 James)

Goller: Dk. 38 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 44 Bamba (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 55 Zeki Yıldırım, Dk. 61 Thiam, Dk. 77 Poko, Dk. 90 Cebrail Karayel (Altay), Dk. 77 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 78 Cofie (Demir Grup Sivasspor)