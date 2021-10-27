İtalyan’nın Efsanesi Geri Döndü

İtalya Seri A’nın en ünlü kulüplerinden biri olan Milan bu sezon gösterdiği performansla herkesi büyüledi. Sezon başından beri 10 maç oynanan Seri A’da hiç mağlubiyeti bulunmayan Milan, 9 maçında galip geldi. Son olarak dün akşam Torino’yu ağırlayan Milan bu maçı da kazandı.

Milan, bu sezon eski parlak günlerine döneceğinin sinyalini veriyor. Serie A’ya fırtına gibi başlayan kırmızı-siyahlılar, çıktığı 10 maçın 9’unu galip tamamladı.

Sadece deplasmanda Juventus ile berabere kalan Stefano Pioli’nin ekibi, topladığı 28 puanla ligin zirvesinde yer alıyor.

Son şampiyonluğunu 2010-2011 sezonunda Massimiliano Allegri yönetiminde elde eden Milan, 10 yıldır mutlu sona ulaşamıyor.

Kırmızı-siyahlılar, son yılların aksine istikrara önem vermesiyle dikkat çekiyor. 2019-2020 sezonunun 8’inci haftasında takımın başına Pioli’yi getiren İtalyan devi, yaklaşık iki yıldır tecrübeli teknik adamla yoluna devam ediyor.

Flaş transferlerden kaçınan Milan, 2021 yazında kadrosuna ses getirecek takviyeler de yapmadı. Kalesini Maignan ile güçlendiren kırmızı-siyahlılar; Fikayo Tomori, Sandro Tonali, Brahim Diaz ve Olivier Giroud gibi isimleri kadrosuna kattı.

Napoli ile amansız bir zirve mücadelesi veren Milan’ı, milli maçlar için lige verilecek araya kadar zorlu maçlar bekliyor. Hafta sonunda Roma’ya konuk olacak kırmızı-siyahlılar, bu maçın ardından ezeli rakibi Inter ile karşı karşıya gelecek.