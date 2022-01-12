İtalya’nın ‘Süper’i Inter!

Son lig şampiyonu Inter, İtalya Kupası’nın sahibi Juventus’u 120. dakikada Alexis Sanchez’in attığı golle 2-1 mağlup etti ve Süper Kupa’nın sahibi oldu.

Inter, normal süresi 1-1 biten tamamlanan maçta Juventus‘u Alexis Sanchez‘in 120. dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti ve İtalya Süper Kupası‘nı kazandı.

İtalya Süper Kupa Finali’nde Inter ile Juventus karşı karşıya geldi.

San Siro’da oynanan ve normal süresi 1-1 biten mücadeleda Inter’e kupayı getiren golleri Lautaro ve Alexis Sanchez atarken Juventus’un tek sayısı ise McKennie’den geldi.

4 yıl boyunca Milan forması giyen ve kupa kazanamayan Hakan Çalhanoğlu, Inter’e transfer olduktan 6 ay sonra kupa kazandı.