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İtalya Kupası’nda müthiş maç! 3 kırmızı kart, 7 gol, uzatmalar…

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trfutbol
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İtalya Kupası son 16 turunda Fiorentina deplasmanda uzatmaya giden maçta Napoli’yi 5-2 yendi. Napoli’de Lozano ve Ruiz, Fiorentina’da kaleci Dragowski kırmızı kart gördü.

Diego Armando Maradona Stadyumu’nda oynanan Napoli – Fiorentina maçı şölene sahne oldu.

Normal süresi 2-2 biten maçta Fiorentina, Napoli’yi 5-2 yenerek kupa dışına itti. Mor-beyazlıların gollerini 41’de Vlahovic, 57’de Braghi, 105+1’de Venuti, 108’de Piatek ve 119’da Maleh attı.

Napoli adına ise 44’te Mertens ve 90+5’te Petagna rakip fileleri havalandırdı.

Karşılaşmada ilk yarının son anlarında Fiorentina kalecisi Dragowski yaptığı hareket sonucu direkt kırmızı kart gördü. Napoli’de ise Lozano 84’te kırmızı kart görürken, 90+3’te Ruiz ikinci sarı kartı gördü.

Fiorentina çeyrek finalde Atalanta’nın rakibi oldu.

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