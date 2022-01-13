İtalya Kupası’nda müthiş maç! 3 kırmızı kart, 7 gol, uzatmalar…

İtalya Kupası son 16 turunda Fiorentina deplasmanda uzatmaya giden maçta Napoli’yi 5-2 yendi. Napoli’de Lozano ve Ruiz, Fiorentina’da kaleci Dragowski kırmızı kart gördü.
Diego Armando Maradona Stadyumu’nda oynanan Napoli – Fiorentina maçı şölene sahne oldu.
Normal süresi 2-2 biten maçta Fiorentina, Napoli’yi 5-2 yenerek kupa dışına itti. Mor-beyazlıların gollerini 41’de Vlahovic, 57’de Braghi, 105+1’de Venuti, 108’de Piatek ve 119’da Maleh attı.
Napoli adına ise 44’te Mertens ve 90+5’te Petagna rakip fileleri havalandırdı.
Karşılaşmada ilk yarının son anlarında Fiorentina kalecisi Dragowski yaptığı hareket sonucu direkt kırmızı kart gördü. Napoli’de ise Lozano 84’te kırmızı kart görürken, 90+3’te Ruiz ikinci sarı kartı gördü.
Fiorentina çeyrek finalde Atalanta’nın rakibi oldu.