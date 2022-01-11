“İstifa tehdidi Fatih Terim’i yedi”

Fatih Terim’i istemeyen bazı yöneticilerden ayrılık yaşanmazsa “İstifa ederiz” resti geldi. Bu rest sonrası başkan Elmas, Terim’e ‘Sportif A.Ş’de görev al’ teklifini yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı bu teklifi geri çevirince ipler koptu.

Galatasaray‘da dördüncü Fatih Terim dönemi sona erdi.

Akşam gazetesinin haberine göre;Bu ayrılığın perde arkasında ise şunlar yaşandı: Giresun yenilgisi sonrası önceki gün akşam saatleri üzerinde Galatasaray’da online bir yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Bu Yönetim Kurulu toplantısında bazı yöneticiler Terim ile ayrılık yaşanmaması durumunda ‘İstifa edeceklerini’ Başkan Elmas’a iletti. Bu gelişme sonrası dün sabah erken saatlerde Başkan Elmas ve bazı yöneticiler Florya’da üç gündür telefonla ulaşamadığı Terim ile bir araya geldi.

BENİM ARKAMDA DURMADINIZ

Görüşmede Başkan Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim’e “Hocam gel, Sportif A.Ş.’de görev al. Yeni teknik direktörü de birlikte belirleyelim dedi. Fatih Terim, Burak Elmas’ın bu teklifini hiç düşünmeden reddederken, “Ben bu gençleştirme operasyonu için kariyerimi ortaya koydum. Siz ise benim arkamda durmadınız. Şimdi bana yönetim kurulu teklif ediyorsunuz. Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Buyurun takım sizin, kulüp sizin; bildiğiniz gibi yönetim” ifadelerini kullandı. Bu yanıt karşısında şaşıran Başkan Burak Elmas, Florya’dan ayrılarak Nef Stadyumu’nda yönetimdeki arkadaşlarıyla bir araya geldi.

IŞITAN GÜN FLORYA’DAN SORUMLU

Yapılan değerlendirme sonrası Terim, Nef Stadyumu’na davet edildi. Başkan Elmas, Terim ile 15 dakikalık bir toplantı yaptı ve karşılıklı anlaşarak ayrılma kararı alındı. Terim’in tüm ekibi ile yollar ayrıldı. Işıtan Gün, Futbol Şube Sorumlusu yapıldı. Yardımcı antrenör krizine neden olan Pep Guardiola’nın eski yardımcısı Domenec Torrent ile de prensip anlaşması sağlandı. Anlaşma süresi 1.5 yıl olacak. 59 yaşındaki çalıştırıcının bugün İstanbul’da olması bekleniyor.