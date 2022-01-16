İşte Kerem Aktürkoğlu’nun sırrı!

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Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Hatayspor karşısında güzel bir frikik golüne imza attı.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile Galatasaray‘da Kerem Aktürkoğlu, maça damgasını vurdu.

Galatasaray, Hatayspor karşısında İsmail Çipe, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Marcao, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu ve Sacha Boey ilk 11’i ile sahaya çıktı.

Kerem, 45+8’de frikik golü ile sahneye çıktı. Galatasaray’ın ceza yayı solundan kazandığı serbest vuruştan Kerem Aktürkoğlu yakın köşeye doğru müthiş bir şut çıkardı. Çatala doğru giden topa kaleci Abdullah müdahale etse de gole engel olamadı.

Bu golden sonra akıllara Kerem’in sosyal medyadan paylaştığı video geldi. Videoda Kerem’in idmanlardan sonra özel frikik çalışması yaptığı görülmüştü: