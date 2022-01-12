İstanbul’a gelen Domenec Torrent’in ilk sözleri

Galatasaray’ın prensip anlaşmasına vardığı Domenec Torrent İstanbul’a geldi. İspanyol teknik direktör bugünkü antrenmanda takımın başında olacak. 59 yaşındaki antrenörü İstanbul Havalimanı’nda yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün karşıladı. Torrent, Türkiye’ye geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Galatasaray ‘ın teknik direktörlük konusunda görüşmelerini sürdürdüğü Domenec Torrent, İstanbul’a geldi. İspanyol teknik adamı taşıyan uçak TSİ 20.15’te İspanya’nın Barcelona kentinden havalandı. Türk Hava Yolları’na ait uçak, saat 23.50 dolaylarında İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. 59 yaşındaki teknik adam, kendisini bekleyen yöneticilerle birlikte araçla alandan ayrıldı.

‘Galatasaray gibi büyük bir camiada olmaktan çok mutlu ve heyecanlıyım’

İstanbul’a geldikten sonra kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Torrent, ”Galatasaray gibi büyük bir camiada olmaktan çok mutlu ve heyecanlıyım. İnişim sonrasında ‘Galatasaray’la uzun süredir görüşüyordum’ diye bir beyanatım olmamıştır.” Sarı Kırmızılı ekibin, Domenec Torrent’i önümüzdeki saatlerde resmen açıklaması bekleniyor.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas: En uygun ismin Torrent olduğunu gördüm

Başkan Elmas, dün akşam düzenlediği basın toplantısında Torrent ile ilgili konuşmuş ve, ”Görüşmeleri yaparken Fatih Hoca’yla konuştuğumuzda, kendisinin daha üst seviyede görev alması halinde, onun yerine geçebilecek isimleri konuşmuştuk. Bu seviyede bir yardımcılık konusunda Torrent’le görüşüldü. Uzun vadede bu görevi yapabilecek kişilerle görüşüldü. Burada sadece kendisiyle değil, son 2 günde de birçok kişiyle görüştüm. Ama en uygun ismin Torrent olduğunu gördüm. Galatasaray’a son derece büyük artılar getireceğini düşünüyorum ve Galatasaray için hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullanmıştı