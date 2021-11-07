İstanbul Maratonu bugün koşulacak

“Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu” unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından “altın kategori”de gösterilen maraton 43. kez gerçekleştirilecek.

42 kilometrelik maraton saat 09.00’da, 15 kilometrelik yarı maraton 9.15’te, 8 kilometrelik halk koşusu ise 9.45’te start alacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu Yakası’ndan başlayacak tam maraton Sultanahmet Meydanı’nda, yarı maraton Yenikapı’da, halk koşusu Dolmabahçe’de sona erecek.

40 bin kişi Asya’dan Avrupa’ya geçecek.

TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayımlanacak organizasyonda 20 bini sporcu, 20 bini ise halk koşucusu olmak üzere toplam 40 bin kişi Asya’dan Avrupa’ya geçecek.

Koronavirüs nedeniyle bir dizi tedbir de alındı. Tüm katılımcılar için aşı kartı veya son 48 saat içinde alınmış negatif sonuçlu PCR testi beyanı zorunlu.