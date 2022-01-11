İspanya Süper Kupa’da El Clasico heyecanı

İspanya Süper Kupası değişen formatıyla ilk kez 12 ve 13 Ocak’ta maçlarla oynanacak. La Liga’da lider Real Madrid, İspanya Süper Kupası’nda ezeli rakibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Atletico Madrid ise Athletic Bilbao ile kozlarını paylaşacak.

Daha önce tek maç üzerinden oynanan İspanya Süper Kupası, bu yıl dört takımla iki aşamalı bir şekilde oynanacak. La Liga’da lider Real Madrid, yarın Barcelona’ya konuk olurken lig dördüncüsü Atletico Madrid perşembe günü Athletic Bilbao’yu ağırlayacak.

DÖRT TAKIMLA İLK KEZ

Geçtiğimiz yıl yapılan açıklamada İspanya Kral Kupası’nı kazanan takımla birlikte La Liga’yı şampiyon olarak olarak tamamlayan takıma ek olarak kupa finalisti ve lig ikincisinin de Süper Kupa organizasyonuna dahil edileceği belirtilmişti. Geçtiğimiz yıl ligi ilk sırada tamamlayan Atletico Madrid ve Kral Kupası’nı kazanan Barcelona’ya ek olarak lig ikincisi Real Madrid ve Kral Kupası finalisti Athletic Bilbao da bu seneki Süper Kupa’da yer alacak.

12-13 Ocak’ta oynanacak maçlarda kazanan taraflar direkt finale yükselecek ve maçlar Tivibuspor’dan yayımlanacak. Final karşılaşması ise 16 Ocak’ta oynanacak.

Maç Programı

12 Ocak 2021

22.00: Barcelona – Real Madrid

13 Ocak 2021

22.00: Atletico Madrid – Athletic Bilbao