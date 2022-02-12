İspanya Milli Takımı 2022 yılında da Avrupa’daki önde gelen milli takımlar arasında yer almaktadır. Ayrıca İspanya kulüp düzeyinde de oldukça başarılı bir ülkedir. 1964 yılında Avrupa Futbol Şampiyonası’nda şampiyon olan İspanya daha sonrasında uzun bir süre milli takımlar bazında başarı alamadı. Fakat 2008 yılından sonra Avrupa Şampiyonası’nı kazanarak tekrar futbolda adını duyurmaya başladı. Bunun dışında 2010 dünya Kupası’nda İspanya şampiyon olmayı başardı. 2012 Avrupa Futbol şampiyonasında tekrar kupayı kazanan İspanya başarılarını perçinledi. Bunun dışında İspanya 2020 Dünya Kupası’nda yarı finalde elenerek turnuvayı üçüncü olarak tamamladı. 2021 yılında UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde İspanya finalde kaybederek ikinci oldu. Ayrıca İspanya futbolda milli takım olarak 1992 yılında Barcelona’da düzenlenen olimpiyatlarda altın madalya kazanmıştır. 1999 yılında ise dünya gençler şampiyonasında yine İspanya şampiyonluğa ulaşmıştır. İspanya milli takım formasıyla en çok oynayan oyuncu, 178 müsabaka ila Sergio Ramos’tur. En çok gol atan oyuncu ise 59 golle David Villa’dır.

İspanya Milli Takımı 2022 Dünya Kupası

İspanya Milli Takımı 2022 yılında düzenlenecek Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı. Üstelik Grubu birinci olarak tamamlayan İspanya, doğrudan finallere gitmeye hak kazandı. 2022 Dünya Kupası’nda İspanya futbol takımı İsveç, Norveç, Romanya, Malta ve Faroe Adaları’nın olduğu grupta yer aldı. Nispeten zayıf rakiplerin de bulunduğu bu grupta İspanya böylece 10 maç sonunda namağlup bir şekilde gruptan çıkmayı başardı. Üstelik grup mücadelesi sırasında İspanya 8 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 26 puanla grubu lider tamamladı. Bu müsabakalarda 31 gol atan İspanya kalesinde yalnızca 5 gol gördü. İspanya Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde oldukça başarılı bir performans gösterdi. Boğalar aynı performansı turnuvada da göstermek istiyor.

İspanya Milli Takımı 2022 Dünya Kupası Kadrosu

Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda İspanya favoriler arasında yer almaktadır. Dünya futbolunun hem kulüplerde hem de milli takımda önde gelen ülkeleri arasında yer alan İspanya’da hedef tamamen şampiyonluk üzerine. İspanya milli takımı 2002 Dünya Kupası kadrosu aşağıdaki gibidir.