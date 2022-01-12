İsmail Kartal’ın ilk Fenerbahçe dönemi nasıl geçti?

Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısı için İsmail Kartal ile anlaştı. 2014-15 sezonunda Sarı Lacivertliler’i çalıştıran Kartallı Fenerbahçe, sezonu ikinci tamamladı. İşte İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’deki ilk sezonunun istatistikleri.

Fenerbahçe‘de ikinci İsmail Kartal dönemi. Kartal, yardımcı antrenörlük yaptığı Sarı Lacivertliler’in başına ilk olarak 2014-15 sezonunda geldi.

İSMAİL KARTAL’IN FENERBAHÇE KARNESİ

İsmail Kartal, 12 Ağustos 2014’te Aziz Yıldırım’ın başkanlığı döneminde Fenerbahçe ile sözleşme imzalarken; Sarı Lacivertliler o sezonu Galatasaray’ın üç puan gerisinde ikinci tamamladı. Fenerbahçe, İsmail Kartal’lı ilk döneminde Türkiye Kupası’nı kazandı. Sarı Lacivertliler, İsmail Kartal’la o sezon çıktığı 46 resmi maçta 30 galibiyet elde etti. Fenerbahçe sezonu 10 beraberlik ve 6 da mağlubiyetle tamamladı.

🗓️2014/2015 sezonu

⚽46 Maç

✅30 Galibiyet

🤝10 Beraberlik

❌6 Mağlubiyet

🥅 Attığı gol: 88⚽

🥅 Yediği gol: 44⚽

👉Maç başı puan ortalaması: 2.17

“FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLDUĞUNDA AĞLADIM”

İsmail Kartal, Emek Ege’nin hazırlayıp sunduğu ve NTV’de yayımlanan Kırılma Anı’nda Fenerbahçe sevgisini ve teknik direktörlük günleriyle ilgili olarak, “Ben Fenerbahçe’de futbolcuyken her zaman boş sözleşmeye imza atardım. Başkanlarıma hep ‘Ne takdir ediyorsanız onu verin’ derdim. O kadar çok seviyorum Fenerbahçe’yi.

Son 20 yılda Fenerbahçe’de çalışan hocalar içinde maç-puan ortalaması (2.13) en iyi olan benim. Rize deplasmanı dönüşü kurşunlanma olayı yaşanmasaydı şampiyon olurduk, ayrıca hakem olayları da vardı o sezon.

En son Fenerbahçe şampiyon olduğunda ağladım. Ersun Hoca ile gözyaşlarımızı tutamamıştık. Bir de UEFA yarı finalinde elenince ağladım. Çok sakatımız vardı” açıklamalarını yapmıştı.

İSMAİL KARTAL KİMDİR?

1983-1993 yılları arasında sarı-lacivertli formayı 10 yıl giydikten sonra, 1998-1999 sezonunda Joachim Löw’ün yardımcılarından biri olarak ilk kez A takıma antrenör olan İsmail Kartal, 2014-15 sezonu öncesi Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirildi. Ersun Yanal’ın istifası sonrası Fenerbahçe’nin tarihindeki 69. teknik direktör olarak görev alan 60 yaşındaki teknik adam, daha sonra Eskişehirspor, Gaziantepspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Konyaspor ve BB Erzurumspor’u çalıştırdı.

25 Mayıs 1961 İstanbul doğumlu İsmail Kartal, futbol yaşantısına Sarıyer’de başladı. Sarıyer’in ardından Gaziantepspor’a transfer olan İsmail Kartal, iki yıl bu kulüpte oynadıktan sonra 1983-1993 yılları arasında Fenerbahçe’de top koşturdu. Sarı Lacivertli formayla 235 maç oynayan İsmail Kartal, dokuzu penaltıdan olmak üzere 15 gol attı.

1993-1994 sezonunda Denizlispor’ da 32 maçta 12 gol atarak futbolculuk kariyerinin en verimli dönemini geçiren İsmail Kartal, 1994-1995 sezonda Adanaspor’da oynadıktan sonra aktif futbolculuğu bıraktı.

İSMAİL KARTAL TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Fenerbahçe altyapısında çalıştıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini Kardemir Karabükspor’da (2000-2001) yaşayan İsmail Kartal daha sonra Sivasspor’un başına geçti. İsmail Kartal’lı Yiğidolar, 2004-2005 sezonunda İkinci Lig’i şampiyon tamamlayarak tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükseldi.

2006-2007 sezonuna Mardinspor ile başlayan İsmail Kartal, sezon ortasında ayrılarak Malatyaspor’un başına geçti, 2007-2008 sezonunun 18.haftasının ardından Orduspor’la anlaşan İsmail Kartal, 2008-2009 Konya Şekerspor teknik direktörlüğünü yaptı.

2010-2014 sezonları arasında Fenerbahçe’de yardımcı antrenör olarak görev yapan İsmail Kartal, 2014-2015 sezonu başında, teknik direktörlüğe getirildi. 11 Ekim 2015’te Süper Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile anlaşan 60 yaşındaki teknik adam, 12 Kasım 2015 tarihinde Eskişehirspor’daki görevinden istifa etti. 2017-18 sezonu başında Ankaragücü ile anlaşan Kartal sezon sonunda ligi ikinci bitirerek 6 sezon aradan sonra takımı Süper Lig’e çıkarma başarısı gösterdi.