Ana sayfa Futbol İsmail Kartal ve futbolculara Antalya’da sevgi gösterisi

İsmail Kartal ve futbolculara Antalya’da sevgi gösterisi

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trfutbol
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İstanbul’dan özel uçakla kente gelen sarı-lacivertli ekibi, Antalya Havalimanı önünde bir grup taraftar karşıladı.

Taraftar, takımla ilk maçına çıkacak teknik direktör İsmail Kartal ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

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Fenerbahçe kafilesi, daha sonra Belek’te konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

Fraport TAV Antalyaspor- Fenerbahçe ile Antalya Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

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