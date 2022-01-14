İsmail Kartal ve futbolculara Antalya’da sevgi gösterisi

İstanbul’dan özel uçakla kente gelen sarı-lacivertli ekibi, Antalya Havalimanı önünde bir grup taraftar karşıladı.
Taraftar, takımla ilk maçına çıkacak teknik direktör İsmail Kartal ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
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Fenerbahçe kafilesi, daha sonra Belek’te konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.
Fraport TAV Antalyaspor- Fenerbahçe ile Antalya Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.