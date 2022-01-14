Inter’de ayın futbolcusu Hakan Çalhanoğlu

➤ SERIE A PUAN DURUMU
İtalya’daki kariyerinde ilk kupasını Süper Kupa zaferiyle elde eden Hakan Çalhanoğlu, Inter’de aralık ayının futbolcusu seçildi.
Tecrübeli yıldız 2 gol atarken 4 asist yaptı.
Aralık ayında oynanan 6 maçta Inter sadece Real Madrid’e yenilirken, 5 maçtan galibiyetle ayrıldı.
Hakan Çalhanoğlu, Roma ve Cagliari ağlarını sarstı. 27 yaşındaki orta saha Roma, Cagliari maçlarında birer, Salernitana maçında ise 2 asist yaptı.
➤ PREMIER LİG PUAN DURUMU
Premier Lig’de Manchester City damgası
Dünyanın en prestijli liglerinden Premier Lig’de ayın futbolcusu ve menajeri Manchester City’den seçildi.
Raheem Sterling, aralık ayının futbolcusu seçilirken, Pep Guardiola da ayın menajeri seçildi.
Manchester City aralık ayında 7 galibiyet alırken, 24 gol attı. City 4 karşılaşmada kalesini gole kapattı.