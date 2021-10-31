İnter Udinese maçı canlı izle S Sport Plus şifresiz canlı maç yayını İddaa fikstüründe 31 Ekim Pazar günü yer alan İtalya Serie A Ligi‘nin 11. hafta mücadelesinde, İnter evinde Udinese‘yi ağırlayacak. Ligin alt ve üst sıralarını yakından ilgilendiren müsabaka, Türkiye saati ile 14:30’da, S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

San Siro Stadı’nın ev sahipliği yapacağı mücadelede Bets10, İnter galibiyetine 1.36, beraberliğe 5.00, Udinese galibiyetine ise 9.00 oran belirlemiş durumda.

İnter İç Sahada Namağlup

Empoli deplasmanında savunmacılar attı. İnter ligin 10. haftasında rahat bir galibiyet aldı. Maça tutuk başlasa da, kısa sürede oyunun iplerini ele almayı başaran İnter, evinde 3 puanla dönerken, 10 hafta sonunda 21 puana ulaştı ve 3. sırada yer aldı. Son şampiyon liderin 7 puan gerisinde yoluna devam ederken, Lazio ve Juvetnus derbilerinde kaybedilen 5 puanı telafi etmeye çalışıyor. Lazio’ya farklı kaybeden, Juventus karşısında ise galibiyeti son dakika golüyle kaçıran Simone Inzaghi’inin öğrencileri, zorlu fikstürün ardından ligde tekrar yükselişe geçti. İç sahada namağlup yoluna devam eden İnter, seriyi Udinese karşısında sürdürmek istiyor.

Udinese Beraberliklerle Yetindi

Konuk ekip Udinese, İtalya Serie A Ligi’nde mağlubiyetlerine son vermeyi başarsa da, bir türlü beraberliklerden kurtulamadı ve galibiyete hasret kaldı. İlk 3 haftadan namağlup çıkmayı başaran ekip, sonrasında üst üste 3 mağlubiyetle yıkılırken, tekrar toparlandı ve son 4 haftayı beraberlikle noktaladı. Üst üste 3 maçta Beto’nun golleriyle mağlubiyetten kurtulan ekip, geçtiğimiz hafta ise Hellas Verona karşısında Success ile 1-0 öne geçmeyi başardı ancak, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı ve 1-1’lik beraberlikle yetindi. Udinese takımında Pussetto ve Deulofeu sakat.

İddaa Tahmini

İtalya Serie A Ligi’nde zirve takibini sürdüren İnter ve son 4 haftada rakiplerine geçit vermeyen ve skor üretmeyi başaran Udinese’nin, bu zorlu 90 dakikada skor üreteceğini düşünüyorum.