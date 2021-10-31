Inter, Udinese karşısında ikinci yarıda açıldı

Son şampiyon Inter, ligde orta sıralarda yer alan Udinese’yi Giuseppe Meazza Stadı’nda ağırladı. İtalya Serie A’nın 11. haftasında Inter, sahasında karşılaştığı Udinese’yi 2-0 yendi.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde daha atak bir oyun sergileyen Inter, Joaquin Correa’nın 60. ve 68. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Inter’de Hakan Çalhanoğlu, ilk 11’de başladığı maçın 70. dakikasında yerini Arturo Vidal’a bıraktı. Udinese’de ise Tolgay Arslan, 70. dakikada Jean-Victor Makengo’nun yerine oyuna dahil oldu.

Inter puanını 24’e çıkararak ligde üçüncü sıradaki yerini korurken, Udinese ise 11 puanda kaldı.

Kaynak: AA