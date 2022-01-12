“Insigne transferini internetten yaptım”

Toronto FC Başkanı Bill Manning, Lorenzo Insigne’nin sözleşmesinin bittiğini internetten gördükten sonra transfer teklifi yaptıklarını söyledi.

MLS takımlarından Toronto FC’nin başkanı Bill Manning, Lorenzo Insigne transferini nasıl gerçekleştirdiklerini Kanada basınına anlattı.

Toronto Sun‘a açıklamalarda bulunan Manning, Insigne’nin sözleşmesinin 2022’de sona erdiğini Transfermarkt sitesi üzerinden gördüğünü belirterek, “Sezon sonunda sözleşmesi bitecek İtalyan oyunculara bakıyordum. Listeme, reklam değerimizi yükseltebilecek oyuncuları yazıyordum ve Lorenzo’nun da sözleşmesinin bittiğini gördüm. Sonrasında kurula, takımı canlandırmak için ne yapmamız gerektiğini ve beş yıllık planımızı anlattım. Lorenzo, listemizdeki ilk isimdi.”

LİG REKORUNU KIRACAK

Amerikan basınında yer alan haberlere göre yıllık 15 milyon dolar kazanacak Lorenzo Insigne, lig tarihinin en fazla maaş alan oyuncusu olacak.

Bu sezonla birlikte Napoli‘deki 10. sezonun tamamlayacak 30 yaşındaki oyuncu, Napoli formasıyla 416 maçta 114 gol ve 91 kaydetti.