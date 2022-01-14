İngiliz kulüpleri Muriqi’nin peşinde

Fenerbahçe’den Lazio’da transfer olan Vedat Muriqi 2 yıllık süreçte aradığını bulamadı.

Kosovalı yıldız, İtalyan temsilcisinde kariyerinin en kötü dönemini yaşamasının ardından ayrılık kararı aldı.

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Kosova basını, 27 yaşındaki forvetin Lazio’dan ayrılmayı kafasına koyduğunu yazdı.

Lazio’yu sosyal medya hesaplarında takip etmeyi bırakan Muriqi için Kosovalı gazeteci Arlind Sadiku futbolcu hakkındaki son gelişmeleri aktardı.

“Vedat Muriqi Türkiye’ye dönmek istiyor” diyen Sadiku, “Ancak Lazio’nun paraya ihtiyacı var. West Bromwich ve Leeds, Muriqi için bonservis bedeli ödemeye hazır” açıklamalarında bulundu.

Sadiku ayrıca Muriqi için Lazio’ya henüz resmi teklif iletilmediğini fakat ilgilenen kulüplerle görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

2 sezonda 48 maçta forma giyen Vedat Muriqi 2 gol atarken aynı sayıda asist yaptı.

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