IMF’in Kripto Para Piyasalarına ve Bitcoin’e Bakışı Evriliyor

Kripto para ekosistemi, 2021’de ana akım medyanın manşetlerini ele geçirdi. NFT ve Metaverse projeleri kamuoyunca ilgi ile karşılandı. Üstelik geçtiğimiz sene Bitcoin ve kripto para kullanıcılarının sayısı da ciddi bir artış gösterdi. Kullanıcı sayısında yakalanan yükselişe kurumsal yatırımcılar da dahil oldu. Yakalanan ivme karşısında artık uluslararası kuruluşlar ve yerel düzenleyiciler kayıtsız kalamıyor. 2021’de kripto para k arşıtı pek çok açıklama yapan IMF, bu doğrultuda politikalarını revize ediyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayınlanan son raporda, kripto para endüstrisinin artık finansal sistem içinde yer alan belirsiz bir varlık sınıfı olmadığının altı çizildi. IMF raporunda Bitcoin gibi kripto paraların artık “dijital varlık devriminin ayrılmaz bir parçası olarak olgunlaştığı” belirtildi. Ancak IMF, farklı borsalar aracılığıyla oldukça hızlı büyüyen ve yaygınlaşan Bitcoin’in öncelikli rolünün giderek zayıfladığını bildiriyor. Raporda, Bitcoin için “enflasyona karşı bir koruma yatırımı rolünün” geçerliliğinin kaybolduğu vurgulandı.

Kripto Paralar Dijital Varlık Devriminin Öncülüğünü Yapıyor

13 Ocak’ta IMF web sitesi üzerinden yayınladığı bir blog ile hem raporunu hem de gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı. Anket verilerini baz alan IMF analistleri, dijital varlıklar ve finansal piyasalar arasında artan bir uyum görüldüğünü belirtti. Makale bölümü ise IMF Para ve Sermaye Piyasaları Departmanı Direktörü Tobias Adrian, ünlü bir ekonomist olan Tara Lyer ve araştırma Bölüm Başkan Yardımcısı Mahvash Qureshi’nin ortak analizlerinden oluştu. Ortaklaşa yazılan makalede, kripto paraların giderek olgunlaştığı vurgulandı:

“Piyasalar tarafından algılanan risk çeşitlendirme faydaları giderek sınırlanıyor ve bu durum finansal piyasalara yayılma riskini barındırıyor. Ancak, Bitcoin gibi dijital varlıklar zaten belirsiz bir varlık sınıfı olmaktan çıkıyor ve olgunlaşıyor. Artık dijital varlık devriminin ayrılmaz parçalarına dönüşüyor. Hızlı benimsenme ve büyüme, finansal istikrar endişelerini de beraberinde getiriyor.”

Kripto Paraların ve Hisse Senetlerinin Korelasyonu Ele Alındı

Makalede, hisse senetleri ve kripto para piyasalarının ilişkisi de ele alındı. IMF analistleri pandemi döneminin bu ilişkiyi güçlendirdiğini vurguladı. Analistlere göre bu eğilim, süreç içerisinde çok defa değişim gösterdi. IMF raporunda özellikle yüksek enflasyonun bu ilişki üzerinde bir kırılım yarattığına işaret edildi:

“Pandemi başlamadan önce Bitcoin (BTC) ve Ethereum’un (ETH) nadiren büyük hisse senedi endeksleriyle ilişkili olduğu görülüyordu. Pandemi sürecinde, kripto paralar harekete geçti ve yatırımcıları diğer varlık sınıflarındaki piyasa dalgalanmalarına karşı büyük ölçüde korudu. Ne yazık ki bu eğilim, farklı para otoritelerinin 2021’in başlarındaki pandemi krizine yanıt olarak büyük teşvik paketleri yayınlamasıyla değişti. Bu teşvik paketleri, tüm dünyayı hiper enflasyon artışıyla karşı karşıya bıraktı. Sonuç olarak, yatırımcıların risk alma isteği arttıkça kripto paralar ve piyasalar el ele yükseldi.”

Uluslararası Para Fonu, S&P 500 ve lider kripto para Bitcoin arasında artan korelasyonun 2021’de verilere inanılmaz güçlü bir biçimde yansıdığını belirtiyor. IMF uzmanlarına göre, görülen bu artış risk barındırıyor. Raporda, varlık sınıfları arasında hızla artan karşılıklı bağlantının, finansal piyasaları istikrarsızlaştırabilecek şoklara yol açabileceği vurgulandı:

“Nisan 2021’den bu yana, Bitcoin ile S&P 500 arasındaki korelasyon katsayısı %3.600’lük bir artışla 0,01’den 0,36’ya yükseldi. Bu veriler, iki varlık sınıfının Covid-19 pandemisinden bu yana yakın bir şekilde birlikte yükseldiğini ve düştüğünü doğruladı. Varlık sınıfları arasında hızla artan karşılıklı bağlantı, finansal piyasaları istikrarsızlaştırabilecek şoklara izin verebilir.”

Finansal Şoklar Yaşanmaması İçin Kripto Para Düzenlemeleri Şart

IMF raporunun son kısmında, kripto paralar için koordineli bir küresel düzenleyici çerçeve çağrısında bulunuldu. IMF, ulusal düzenleme ve denetime rehberlik etmek için küresel bir düzenleyiciye ihtiyaç olduğunun altını çizdi:

“Kripto para piyasalarının nispeten yüksek oynaklıkları ve değerlemeleri göz önüne alındığında, artan korelasyon hareketleri, finansal istikrar için risk oluşturabilir. Finansal riskleri azaltmak için küresel bir düzenleyici gerekiyor.”