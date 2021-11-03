İki Uzatma Periyodunun Ardından Gülen Taraf Beşiktaş

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda nefes kesen bir maç oynadı. Litvanya temsilcisi Rytas’ı ağırlayan temsilcimiz, ilk yarısında üstünlük sağladığı rakibini ikinci yarıda durduramadı ve maç berabere tamamlandı. İlk uzatma devresinde de eşitlik bozulmayınca, ikinci uzatma devresine gidildi. Beşiktaş, ikinci uzatma devresinin sonunda rakibini 82-79’luk skorla mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmaya iki takım da tutuk başlarken 5. dakika 6-4 siyah-beyazlı ekibin üstünlüğüyle geçildi. Periyodun ikinci yarısında performansını artıran Beşiktaş, ilk çeyreği 22-6 üstün bitirdi.

Müsabakanın ikinci çeyreği dengeli geçerken konuk takım hücumda ilk periyoda oranla daha iyi bir performans sergiledi. Beşiktaş Icrypex, devre arasına 44-27 önde girdi.

Üçüncü periyotta daha iyi oynayan taraf Litvanya temsilcisi oldu. Beşiktaş’a sadece 11 sayı şansı veren Rytas, bulduğu 21 sayıyla farkı 7 sayıya çekti ve son çeyreğe siyah-beyazlıların 55-48’lik üstünlüğüyle geçildi.

Son çeyrekte rakibinin hücumdaki etkili oyununu durdurmakta zorlanan Beşiktaş, bitime 3 saniye kala rakibinin 69-69 beraberliği bulmasını önleyemedi ve maç uzatmalara gitti.

İlk uzatma bölümü 74-74’lük beraberlikle bitince karşılaşma ikinci kez uzadı. Son uzatma bölümünü daha iyi geçiren Beşiktaş Icrypex, müsabakayı 82-79 kazandı.

Bu sonuçla Beşiktaş, grupta 2. galibiyetini alırken, Rytas 2. kez mağlup oldu.

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Boris Krejic (Slovenya), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Andrei Sharapa (Belarus)

Beşiktaş Icrypex: Bluiett 21, Lawson 17, Furkan Haltalı 4, Reaves 7, Whitehead 16, Yağız Aksu 3, Egehan Arna 5, Ercan Osmani 6, Mehmet Yağmur, Hollis-Jefferson 3

Rytas: Buva 12, Kariniauskas 5, Radzevicius 13, Butkevicius 4, Normantas 18, Smith 5, Girdziunas 13, Ndour 9, Adomavicius

1. Periyot: 22-6

Devre: 44-27

3. Periyot: 55-48

Normal süre: 69-69

1. Uzatma: 74-74