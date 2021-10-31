Hull City Satış Haberlerini Doğruladı

TV8’in patronu Acun Ilıcalı’nın futbol merakı herkesçe malum. Geçtiğimiz yıl Hollanda takımlarından Fortuna Sittard’ı satın alan Ilıcalı beklediği başarıyı yakalayamamış ve bu takımla yollarını ayırmıştı. Futbolun beşiği olarak gösterilen ve dünya üzerinde futboluyla en çok ilgi gören ülke olan İngiltere’den bir takım alma hayali olduğu bilinen Acun Ilıcalı, sonunda hayaline kavuşuyor. Acun Ilıcalı’nın alacağı konuşulan Hull City takımı da satış işlemini remen doğruladı.

Acun Ilıcalı’nın satın almayı planladığı İngiliz kulübü Hull City resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada devir teslim konusunu doğruladı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Medyada çıkan son haberlerin ışığında, kulübün devir teslim aşamasında olduğunu ve özel hakları koruma adına daha fazla detay veremeyeceğimizi belirtiriz. Bundan sonra herhangi bir açıklama yapılmayacaktır.”

ACUN ILICALI HULL CİTY İÇİN NE KADAR ÖDEYECEK?

İngiliz basını geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı’nın, Hull City için 35.4 milyon euro ödeyeceğini, takımın Premier Lig’e çıkması halinde 20 milyon sterlin daha ödeneceğini yazmıştı.

“HULL CİTY HAYALİM” DEMİŞTİ

Geçen aylarda yaptığı açıklamada Acun Ilıcalı, “Hull City’yi almayı düşünüyorum, güzel görüşmeler de yaptık, iki taraf birbirini iyi anladı. Karşı taraf bize güveniyor. Allah izin verirse hayalim gerçekleşecek” ifadelerini kullanmıştı.

Ilıcalı yaptığı açıklamada Hull City’yi gelecek yıllarda Türk teknik direktörlerin çalıştırabileceğini belirtmişti.

HULL CİTY HANGİ LİGDE?

Hull City bu sezon Championship’te mücadele ediyor. Geçen sezon 1. Lig’i şampiyon olarak tamamlayan takım bu sezon yarıştığı Championship’te şu ana kadar 15 maçta 9 puan topladı. Hull City hanesine yazdırdığı 9 puanla ligde 22. sırada yer alıyor.

Hull City dört yıldır Premier Lig’den uzak. İngiliz ekibi son olarak 2016-17 sezonunda Premier Lig’de mücadele etti ve 34 puanla ligi 18. bitirerek küme düştü.