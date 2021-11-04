Hido Yeniden Başkan

Türk basketbolunun sembol isimlerinden biri olan Hidayet Türkoğlu ve ekibi, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına seçildi. Bir dönem unutulmaz bir performans sergileyen Türk Milli takımının değişmez parçası olan ve Türk Basketbolculara NBA yolunu açan öncü isimlerden biri olan Hidayet Türkoğlu, olağan genel kurulda rakiplerini farklı şekilde geride bıraktı. 4. sandık açıldıktan sonra başkanlığını resmen ilan eden Hidayet Türkoğlu 3 yıl daha başkanlık görevini sürdürecek.

Türkiye Basketbol Federasyou Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda mevcut başkan Hidayet Türkoğlu ve ekibi yeniden seçildi. Hidayet Türkoğlu, seçimde Harun Erdenay ve Erman Kunter ile başkanlık yarışı vermişti. Oy sayımında 4. sandık sonunda Hidayet Türkoğlu’nun seçilmesi kesinlik kazandı.

Katılım gösteren 171 delegeden 108’inin oyunu Hidayet Türkoğlu alırken diğer adaylardan Harun Erdenay 42, Erman Kunter de 21 oy aldı.

Yeniden başkanlığa seçilen Hidayet Türkoğlu, seçim sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Tüm camiamıza gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçte iyi yaptıklarımız, yanlışlarımız oldu ama siz yeniden bizi buraya takdir ettiniz. Tüm ekibimle birlikte önümüzdeki 3 yıl daha iyi çalışacağımıza söz vermek istiyorum. İnşallah Türk basketbolunu umarım daha iyi yerlere getiririz. İyi ki varsınız. Bizim camiamız güzel bir camia. Önümüzdeki süreçte de beraberce, dost bir şekilde basketbolu iyi yerlere getiririz. Bu süreci de sizlerle birlikte yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Oy veren, vermeyen herkes baş tacıdır. Herkesin elini sıkmak için ziyaret edeceğim. Hepinizi kutlamak ve teşekkür etmek istiyorum”