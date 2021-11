Hidayet Türkoğlu: Amacımız Türk basketbolunun daha iyi yerlere gelmesi

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, genel kurulda ikinci dönem adaylığı için konuştu.

“Her zaman yaptıklarımızla ve yapacaklarımızla kulüplerimizin, delegelerimizin, kamuoyunun huzuruna çıkmaya çalışıyoruz. Gerçekten güzel işler yaptığımızı düşünüyoruz. Son süreçte görüyoruz ki rakip arkadaşlar olayları farklı yerlere çekmeye çalışıyorlar. Bu bizi gerçekten çok üzüyor.”

“Takdir kulüplerimizin, camiamızın olacaktır”

Türkoğlu, hayata geçirdikleri projelerin önemini anlatan ve TBF Akademi’nin ayrı bir gelecek projesi olduğunu vurguladı. Türkoğlu, genel kurulda herkese başarı diledi.

“Takdir kulüplerimizin, camiamızın olacaktır. Yaptıklarımız ve yapacaklarımız mutlaka ki değerlendirilecektir. O yüzden herkese başarılar diliyorum. Kurduğumuz akademiyle, hem eğitim hem de istihdam anlamında çok değerli arkadaşlara fırsatlar ve imkanlar sunduğumuzu düşünüyoruz. Pandemi sürecinde, tüm dünyanın, Avrupa’nın ne yapacağını bilemediği süreçlerde, her şeyin çevrim içi yapıldığı süreçte TBF Akademi bizim açımızdan çok önemli oldu. Çünkü eğitimlerimizi hiç duraksamadan devam ettirdik. Bu kadar kısa sürede insanların ilgi ve alakası, çevrim içi yapılan başvurular bizi çok mutlu etti. İçerisinde yaklaşık 20 bin dakika içeriği ve dersi mevcut. Şimdiye kadar 6 bin 43 antrenörümüz, bin 533 hakemimiz, 620 yöneticimiz bu akademiden sertifika almış durumda.”

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: 2010’dan 2017’ye kadar süreçte her gün yabancı sayısının artmasına izin verenler, Türk basketboluna ve Türk sporcusuna en büyük zararı verdiler. pic.twitter.com/kxsxz1mEjl

— TRT Spor (@trtspor) November 3, 2021

“Televizyon yayın gelirlerinde yüzde 200’e yakın bir artış sağlandı”

Türkoğlu, maçların canlı yayınlanmasının önemini her fırsatta dile getirdiklerini ve bunun basketbol markasına değer kattığını anlattı.

“Göreve geldiğimizde 5 maç yayınlanırken, biz bunu 12 maça çıkardık. Çünkü bir markaya değer katmak için onun görünürlüğünü artırmak gerekiyor. Ulusal ve uluslararası kanallarda, dijital platformlarda görünürlüğü ne kadar çok artırırsan, basketbola olan ilgi, alaka, bilgi de artacaktır. Maçlarımız TRT’den yayınlanmaya başladı. Bunun sonucunda gelen sponsorluk anlaşmaları da bizi gerçekten çok mutlu etti.”

“Yayınlar için çok önemli girişimlerimiz oldu”

Türkoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na yaptıkları son görüşmede, maç yayınlarının gündeme geldiğini belirtti.

“Yayınlar için çok önemli girişimlerimiz oldu, Sayın Bakan’ımıza da buradan teşekkür etmek istiyorum. En son yaptığımız görüşmede, bütün maçların açık kanalda olması halinde basketbolun çok daha iyi yerlere geleceğini kendilerine ilettik. Bu konuda bize çok destek ve yardımcı oldu. İnanıyorum ki önümüzdeki seneden itibaren bütün maçlarımız açık kanalda olacaktır.”

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Sponsorluk gelirlerimiz %30, televizyon gelirlerimiz %219 arttı. pic.twitter.com/DvlfZShvMl

— TRT Spor (@trtspor) November 3, 2021

“Basketbolun daha iyi yerlere geldiğini net bir şekilde görebiliyoruz”

Türkoğlu, basketbol ekonomisinin geldiği noktaya ilişkin konuştu.

“Sponsorluk anlaşmalarımız, her geçen gün gelirleri artırıyor. Özellikle Misli.com Türkiye Basketbol Ligi maçlarının TRT’de yayımlanmaya başlamasından sonra, hemen çok güzel sponsorluk anlaşmasına varıldı. Hem TRT’de yayınlanması hem de isim sponsorluğu anlamında televizyonlarda her gün basketbolun görünür olması bizim sponsorluk anlamında en büyük avantajlarımızdan bir tanesidir. Sponsor sayısında yüzde 40, sponsorluk gelirlerinde yüzde 30, televizyon yayın gelirlerinde ise yüzde 200’e yakın bir artış sağlandı. Özellikle ING Basketbol Süper Ligi’nde ödemelerdeki artış yüzde 55’lere kadar çıktı. Bütün paydaşlarımıza, değerli sponsorlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Biz onlarla birlikte omuz omuza hareket ettikçe, basketbolun daha iyi yerlere geldiğini net bir şekilde görebiliyoruz.”

Türkoğlu, gelecek yıldan itibaren bütün maçların açık kanallarda olmasıyla birlikte, sponsorluk anlaşmalarının daha da artacağına inandığını anlattı.

“Gelirlerimiz geri dönüş anlamında kulüplerimize de çok büyük katkı sağlayacaktır. Federasyon olarak sponsorlukları 5 yıl içerisinde belli bir noktaya getirdiğimizi düşünüyoruz ama daha iyi de yapabileceğimize inanıyoruz.”

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: “Kulüplerle arası en iyi olan federasyon Türkiye Basketbol Federasyonu’dur” diyebilirim. pic.twitter.com/YQYNjxwBZ9

— TRT Spor (@trtspor) November 3, 2021

“Büyük erkekler yerel ligi 39 ilde 368 takımla oynanmaya başladı”

Türkoğlu, bölgesel liglerin kapatıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

“Bölgesel lig hiçbir zaman kapatılmadı ama ısrarla kapatıldı diye bir söylem kullanıyorlar. Biz her yaptığımız işi kulüplerimizle istişare ederek yapıyoruz. Daha önce 7 ilde 130 takımla oynanan büyük erkekler yerel ligi, bizim yaptığımız format değişikliğiyle birlikte 39 ilde 368 takımla oynanmaya başlandı. Bölgesel liglerin kapandığı yönündeki söylemler, bu kadar emek sarf etmiş arkadaşlara büyük saygısızlık. Biz basketbolun gelişmesi için her gün yeni projeler üreten insanlarız. Kapatma bizim hiçbir zaman düşüncemizde olmadı.”

Yabancı oyuncu kuralı

Türkoğlu, yabancı oyuncu kural değişikliğine yönelik açıklamalarda bulundu.

“Kulüp başarılarımız ve milli takım olarak Türk basketbolunu her zaman ikiye ayırıyoruz. Yabancı sayısının değişikliği inanın önümüzdeki zamanlarda Türk basketboluna hem oyuncularımızın kendi kulüplerine olan katkıları anlamında hem de milli takımlara katkıları anlamında net bir şekilde görülecektir. Bu süreci son 2,5 senede hayata geçirebildik. Bu süreçte Türk oyuncularının yüzde 40’a yakın süre artışlarını görebildik. Bu bize yetiyor mu? Tabii ki de yetmiyor. Önümüzdeki süreçte hedeflerimizden biri de bu sayıları daha yukarılara çekebilmek. Türk basketbolcu arkadaşlarımız maçlarda ne kadar çok süre alırsa, başta kendi kulüplerine sonra da milli takıma o kadar faydalı olacaklardır. Bizim amacımız, oyuncularımızın daha yerlere gelmesi ve bu durumdan herkesin en iyi şekilde yararlanmasıdır.”

“Abdi İpekçi’yi basketbol gelişim merkezi olarak, 7/24 yaşayacak bir tesis olarak planlıyoruz.”

“Sponsorluk gelirlerimiz %30, televizyon gelirlerimiz %219 arttı”

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, @trtspor muhabiri Ejder Yasin Turhan’ın sorularını yanıtladı.

— TRT Spor (@trtspor) November 3, 2021

“Son 5 sezonda 30 farklı takımımız Avrupa organizasyonlarına katıldı”

Türkoğlu, Türk takımlarının son yıllarda Avrupa kupalarında elde ettiği başarılı sonuçlara değindi.

“Milli takım anlamında belki istediğimiz sonuçları elde edememiş olabiliriz ama geçmiş yıllara göre aldıkları sürelerin artmasıyla yerli sporcuların hem milli takıma hem de kendi takımlarına faydalarının arttığını gördük. Bizim koyduğumuz yabancı kuralıyla iyi yolda olduğumuzu düşünüyoruz. Son 5 sezonda 30 farklı takımımız Avrupa organizasyonlarına katıldı. Son 5 seneye bakıyorsunuz, Anadolu Efes ile Fenerbahçe, Avrupa’nın en iyi kupasını Türkiye’ye getirmiş oldular. Galatasaray ve Darüşşafaka, ULEB Avrupa Kupası’nı kazandı. Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde finali son dakikada kaybetti. Kadınlarımız aynı şekilde… Çünkü burada gerçek anlamda emek sarf eden, yatırım yapan kulüplerimiz var.”

“Tek amacımız, Türk basketbolunun her anlamda daha iyi yerlere gelmesi”

Başkan Türkoğlu, basketbol liglerinin kalitesiyle ilgili de konuştu.

“Şu an bizim ligimiz, yapılan uluslararası araştırmalarda Avrupa’nın en iyi liglerinden biri olarak gösteriliyor. Biz 5 yıl içerisinde iyi işler yaptığımızı düşünüyoruz. Gerek sizlerin, gerekse camiamızın huzuruna bahane üreterek çıkmadık. Ülkemizin ve dünyanın yaşamış olduğu pandemi süreci, ekonomik süreçler var. Her zaman kendimize inandık, güvendik. Camiamız takdir ederse, bunu aynı şekilde devam ettirmek istiyoruz. Tek amacımız, Türk basketbolunun her anlamda daha iyi yerlere gelmesi. Yaptığımız işler ortada ama tabii ki de yeterli değil. O yüzden zaten bu işe ikinci defa soyunuyoruz. Destek veren veya vermeyen herkes bizim için baş tacıdır.”