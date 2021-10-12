Liglere verilen 2022 Dünya Kupası arası sırasında, milli takıma gitmeyen oyuncuların maç temposunu kaybetmemesi adına oynanan Galatasaray İstanbulspor maçında son düdüğe dakikalar kala kavga çıktı. Maçın 86. dakikasında Hollandalı yıldız Babel, rakibinin yaptığı harekete sinirlenerek boğazına sarıldı.

2022 Dünya Kupası eleme maçları nedeniyle liglere ara verildi. 2 haftalık bu arada kulüpler milli takıma gitmeyen oyuncularının kondisyonunu yüksek tutmak adına antrenmanlar ve ekstra hazırlık maçları yapıyor. Galatasaray’da bugün İstanbul Spor ile bir hazırlık maçı oynadı. Maçın bitimine dakikalar kala Babel ile rakibi Ferhat Yazgan arasında bir gerginlik yaşandı. Rakibine sinirlenen Babel, boğazını sıktı. Olayı takım arkadaşları güçlükle yatıştırdı.

Galatasaray, milli arayı değerlendirmek adına bugün Florya Metin Oktay tesislerinin ev sahipliğinde İstanbulspor’u ağırladı. Maç 3-3’lük beraberlikle sonuçlanırken, karşılaşmaya Babel ve Ferhat’ın kavgası damgasını vurdu. Babel’in 1 gol kaydettiği maçın son anlarında rakibinin boğazını sıktığı anlar, maçı takip etmeye gelen basın mensuplarının objektiflerine yansıdı.

Galatasaray’ın, İstanbulspor’u konuk ettiği hazırlık maçının son anlarında Babel ve Ferhat Yazgan bir ikili mücadeleye girdi. Mücadele sonucunda Hollandalı oyuncu yerde kalınca rakibinin müdahalesine çok sinirlendi. Babel’in sert tepkisine Ferhat’ın da karşılık vermesi üzerine olay büyüdü. Babel, Ferhat’ın boğazına sarılırken, araya giren iki takımın oyuncuları olayı zorlukla sakinleştirdi.