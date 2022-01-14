Beşiktaş’a 1-0 yenilen Gaziantep FK’nın teknik direktörü Erol Bulut, maçı değerlendirirken, “Rakip şansını değerlendirdi ve maçı kazandı. İkinci yarıdaki golü yedikten sonra baskımız, tempomuzu istediğimiz gibi yapsaydık maç daha farklı olabilirdi” dedi. Gaziantep çalıştırıcısı maç sonrası Önder Karaveli’nin kendisini beklemesiyle ilgili olarak, “Önder Hoca çok kaliteli, değerli bir insan. Hayat kısa, iyi geçinmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Çalışkan ve iyi mücadele ettiklerini söyleyen Erol Bulut, “Ancak sadece iyi mücadele yetmiyor. Çıkarken çok fazla pas hatası yaptık. Ön tarafa aktardığımız top duvara vurup geri geldi. İstediğimiz oyuu gerçekleştiremedik. Merkeze top atılmayacağını söylemiştim. Merkezden gelen şutu kalecimiz kurtardı ama Batshuayi değerlendirdi. Çok güzel bir oyun sahada yoktu. Daha iyi oynamamız lazımdı. Rakip yakaladığı iki üç pozisyondan birini değerlendirdi ve maçı kazandı” dedi.

Her hafta gerekli çalışmaları yaptıklarını kaydeden Erol Bulut; “Futbol bu. Rakip şansını değerlendirdi ve maçı kazandı. İkinci yarıdaki golü yedikten sonra baskımız, tempomuzu istediğimiz gibi yapsaydık maç daha farklı olabilirdi” ifadelerini kullandı.

Maçın ardından Önder Karaveli’nin sizi bekleyip vedalaşmasıyla ilgili olarak Erol Bulut, “Önder hoca çok kaliteli değerli bir insan. Hayat kısa. Zaten yaşadık. İyi geçinmek gerekiyor. Arkadaşımız. Diğer hocalarla hiçbir sorunum yok. Biz içeri giriyoruz. Hoca ekibiyle galibiyetin sevincini yaşıyor. Maçtan sonra zaman zaman böyle görüştüklerimiz oluyor. Beşiktaş şu anda çıkışta. Önder hocanın gidişatı iyi. Ona ve Beşiktaşa başarılar diliyorum” açıklamalarını yaptı.