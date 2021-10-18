Özellikle bir önceki sezon gösterdikleri performanslarla dikkatleri üzerine çeken Hatayspor ve Gaziantep FK takımları Süper Lig’in 9. haftasında karşı karşıya geliyor. Gol yollarında etkili olan 2 takımın karşılaşmasında seyir zevki yüksek bir maç bekleniyor.

Geçen sezonun iki flaş takımı Hatayspor ve Gaziantep FK, rakip tanımaksızın gösterdikleri pozitif futbol ve girdikleri gol pozisyonlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz 8 hafta da rakip kalede oldukça etkili olan Hatayspor ve Gaziantep FK sezonun 9. haftasında karşı karşıya gelecek.

Hatayspor Evinde Galibiyet Peşinde

Hatayspor geçtiğimiz sezon gösterdiği performansa bu sezon da devam ediyor. Geride kalan 8 haftada sadece 2 kez mağlup olan Hatay temsilcisi, 1 kez de berabere kaldı. Kalan 5 maçını da kazanan Hatay ekibinin 16 puanı bulunuyor. Seoznun 8. haftasında Gaziantep FK’yı ağırlayacak olan Hatayspor, evinde sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Bu sezon evinde oynadığı maçlardan sadece Fenerbahçe karşısında mağlup olan Hatayspor, özellikle evinde gösterdiği performansla göz dolduruyor. Bu sezon bulduğu 16 golün 9’unu evinde atan Hatay temsilcisi, maç başına ortalama 2 gol buluyor. 8 maçta kalesinde yalnızca 6 gol gören Hatayspor, 4 maçta kalesini gole kapatmasını bildi.

Gaziantep FK Zorlu Hatay Deplasmanında

Gaziantep FK her ne kadar sezona iyi başlamasa da son haftalarda gösterdiği performansla puan durumunu toparladı. İlk 3 maçında galibiyet yüzü göremeyen Gaziantep FK, kalan 5 maçında 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 de mağlubiyet aldı. Bu performansla 11 puan toplayan Gaziantep FK, zorlu Hatay deplasmanından da puan veya puanlarla dönmek istiyor.